Стефанішина: Українська делегація передала пропозиції щодо угоди по мінералах і сподівається на продовження переговорів

Українська делегація у ході технічних консультацій щодо угоди про корисні копалини у Вашингтоні минулої п'ятниці передала американській стороні підготовлені Києвом пропозиції, повідомила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністерка юстиції України Ольга Стефанішина

"Я не можу повідомляти багато деталей. Це сам по собі позитивний знак, що консультації відбуваються. Стосовно того, що можна говорити на даному етапі: українська делегація мала можливість донести до американської сторони всі пропозиції, які ми готували тут, в Києві, які було погоджено. Всі вони були предметом обговорення", - сказала вона в етері загальнонаціонального телемарафону у понеділок.

"Але я розраховую на те, що після цих консультацій продовжаться переговори, доки, поки ми не досягнемо згоди. Це не фінальний раунд, очевидно", - додала вона.

Технічні консультації стосовно угоди про мінерали зі США відбулися за участю команд міністерств юстиції та економіки України.