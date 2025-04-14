Інтерфакс-Україна
Події
12:26 14.04.2025

Стефанішина: Українська делегація передала пропозиції щодо угоди по мінералах і сподівається на продовження переговорів

1 хв читати
Стефанішина: Українська делегація передала пропозиції щодо угоди по мінералах і сподівається на продовження переговорів

Українська делегація у ході технічних консультацій щодо угоди про корисні копалини у Вашингтоні минулої п'ятниці передала американській стороні підготовлені Києвом пропозиції, повідомила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністерка юстиції України Ольга Стефанішина

"Я не можу повідомляти багато деталей. Це сам по собі позитивний знак, що консультації відбуваються. Стосовно того, що можна говорити на даному етапі: українська делегація мала можливість донести до американської сторони всі пропозиції, які ми готували тут, в Києві, які було погоджено. Всі вони були предметом обговорення", - сказала вона в етері загальнонаціонального телемарафону у понеділок.

"Але я розраховую на те, що після цих консультацій продовжаться переговори, доки, поки ми не досягнемо згоди. Це не фінальний раунд, очевидно", - додала вона.

Технічні консультації стосовно угоди про мінерали зі США відбулися за участю команд міністерств юстиції та економіки України.

Теги: #угода_про_копалини

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:05 10.04.2025
Технічні консультації України та США по угоді щодо мінералів розпочнуться 11 квітня у Вашингтоні – віцепрем’єр Стефанішина

Технічні консультації України та США по угоді щодо мінералів розпочнуться 11 квітня у Вашингтоні – віцепрем’єр Стефанішина

10:15 09.04.2025
Кабмін виділив 113 млн грн на консультаційні послуги при підготовці угоди про копалини, і доручив невідкладно залучити консультантів

Кабмін виділив 113 млн грн на консультаційні послуги при підготовці угоди про копалини, і доручив невідкладно залучити консультантів

17:38 07.04.2025
Мінекономіки, Мінюст, Мінфін та МЗС залучені до перемовин про угоду щодо копалини у США цього тижня – Свириденко

Мінекономіки, Мінюст, Мінфін та МЗС залучені до перемовин про угоду щодо копалини у США цього тижня – Свириденко

10:04 03.04.2025
Українська делегація прибуде до США наприкінці цього або на початку наступного тижня для обговорення угоди про корисні копалини - Бессент

Українська делегація прибуде до США наприкінці цього або на початку наступного тижня для обговорення угоди про корисні копалини - Бессент

18:49 28.03.2025
Україна сьогодні отримала від США варіант угоди про корисні копалини – Зеленський

Україна сьогодні отримала від США варіант угоди про корисні копалини – Зеленський

14:10 28.03.2025
Єврокомісія: Майбутня угода між Україною та США щодо мінералів буде розглянута з точки зору переговорів про членство в ЄС

Єврокомісія: Майбутня угода між Україною та США щодо мінералів буде розглянута з точки зору переговорів про членство в ЄС

12:50 28.03.2025
Проєкт угоди між Україною та США про надра не є міжнародно-правовим договором - Мережко

Проєкт угоди між Україною та США про надра не є міжнародно-правовим договором - Мережко

12:28 27.03.2025
Нардеп Железняк розкритикував проєкт угоди про копалини від США як невигідний для України

Нардеп Железняк розкритикував проєкт угоди про копалини від США як невигідний для України

11:37 13.03.2025
Угода зі США не передбачає передання прав на користування надрами, тому не потребує розгляду на всеукраїнському референдумі – Стефанішина

Угода зі США не передбачає передання прав на користування надрами, тому не потребує розгляду на всеукраїнському референдумі – Стефанішина

13:58 09.03.2025
Угоди про мінерали буде недостатньо для того, щоб США відновили допомогу Україні, – ЗМІ

Угоди про мінерали буде недостатньо для того, щоб США відновили допомогу Україні, – ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Литва спрямувала EUR10 млн на виробництво українського далекобійного озброєння

Глава МВС: Cеред поранених внаслідок ракетних ударів по Сумах 11 людей - у важкому стані

Путін витратив на війну $1 трлн за три роки повномасштабного вторгнення - Зеленський

Україна готова купити 10 систем Patriot за $15 млрд - Зеленський

Україна досягне дипломатичного вирішення війни - Зеленський

ОСТАННЄ

Зруйноване виробництво Winetime

Литва спрямувала EUR10 млн на виробництво українського далекобійного озброєння

Прем'єр та віцепрем'єр Італії засудили удар РФ по Сумах

Пастор Бернс про атаку на Суми: Ось чому я назвав Путіна злом

Литва викликала представника посольства РФ через удар по Сумах

Глава МЗС Литви після удару по Сумах закликав ЄС відповісти Росії 17-м пакетом санкцій, зокрема щодо "Росатому"

УЧХ надавав психологічну допомогу постраждалим через російську атаку БпЛА на Одесу

Сибіга на Раді міністрів ЄС закликав колег надати допомогу Сумам і Кривому Рогу, посилити ППО України і тиск на РФ

Генсек ООН шокований російським ударом по Сумах

Глава МВС: Cеред поранених внаслідок ракетних ударів по Сумах 11 людей - у важкому стані

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА