Інтерфакс-Україна
Події
11:50 14.04.2025

Глава МЗС Литви після удару по Сумах закликав ЄС відповісти Росії 17-м пакетом санкцій, зокрема щодо "Росатому"

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Глава МЗС Литви після удару по Сумах закликав ЄС відповісти Росії 17-м пакетом санкцій, зокрема щодо "Росатому"
Фото: https://mfa.gov.ua/

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс (Kęstutis Budrys) закликав ЄС відповісти на дії РФ прийняттям 17-го пакету санкцій, зокрема щодо російського скрапленого газу, "Росатому", тіньового флоту та окремих осіб.

Перед Радою міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі в понеділок Будріс наголосив, що Володимир Путін атакував Україну у Вербну неділю, і "це дійсно варварський і радикальний крок", оскільки балістичні ракети були оснащені касетними боєголовками. Він наголосив, що це воєнний злочин, а також "ще одне приниження для всіх, хто докладає дипломатичних зусиль, щоб зупинити війну і досягти принаймні припинення вогню для початку переговорів".

"Путін знову кидає виклик усім…І саме тому для Європи зараз настав час рухатися далі з 17-м пакетом санкцій, і Литва готова зробити свій внесок у нього з усіма секторами, які ми залишили недоторканими в 16-му пакеті. Це СПГ, це Росатом, це додатковий пакет щодо тіньового флоту і, звичайно, додаткові індивідуальні санкції. Ось як ми повинні діяти, щоб отримати більше важелів впливу на Путіна, щоб він припинив свою війну", - закликав глава МЗС.

Теги: #литва #ракетний_удар #суми

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