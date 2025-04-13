Інтерфакс-Україна
Події
14:54 13.04.2025

Порошенко: зло має бути покаране, державу-терориста, яка вбиває українців, треба зупинити

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Порошенко: зло має бути покаране, державу-терориста, яка вбиває українців, треба зупинити
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/13854

 Лідер партії "Європейська солідарність", народний депутат Петро Порошенко у соцмережах відреагував на ракетний удар по Сумах, де загинули і поранені десятки містян. Він наголосив, що росію, яка є державою-терористом, треба зупинити. Для цього потрібні пекельні санкції і більше зброї для ЗСУ.

"Суми… У святий день по цивільних касетним боєприпасом… Тільки терорист міг віддати такий наказ. Тільки терорист міг натиснути на кляту кнопку. І тільки терорист міг за цим мовчки спостерігати", – пише Порошенко. 

"Зараз вже 31 людина… Діти ховають батьків, батьки дітей… росіяни не лише забирають життя, а руйнують сімʼї та долі… Вони намагаються залякати всі прифронтові міста. Цей тероризм можна і треба зупинити. Нам потрібен мир через силу, більше санкцій проти країни-терористки, більше зброї Збройним Силам", – пише екс-президент.

"Зло має бути покараним. Щирі співчуття рідним та близьким", – написав Петро Порошенко.

Теги: #порошенко #суми

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