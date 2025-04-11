Зеленський відвідав поранених військових на Дніпропетровщині і відзначив їх державними нагородами

Фото: https://www.president.gov.ua/news/all

Президент України Володимир Зеленський в ході поїздки до Кривого Рогу відвідав медичний заклад, де проходять лікування поранені захисники, повідомляє пресслужба голови держави.

"Главі держави розповіли про роботу лікарні, зокрема про методи діагностики та реабілітації військових", - вказується у повідомленні.

Президент поспілкувався з воїнами, які лікуються в цьому медзакладі, та відзначив їх орденами "За мужність" ІІІ ступеня. Захисники зазнали поранень, виконуючи бойові завдання на Донеччині та в Курській області.

"Дякую вам за службу та захист України. Бажаю швидкого одужання", – сказав він.