Гілі та Пісторіус відкрили 27-ме засідання у форматі "Рамштайн"

У Брюсселі під спільним німецько-британським керівництвом відбувається засідання Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн"), де головують міністр оборони Великої Британії Джон Гілі та міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

"Той факт, що Німеччина та Велика Британія є співголовами, підкреслює, що, як європейці, ми несемо особливу відповідальність за відновлення миру та свободи на європейському континенті. І ми виконуємо цю відповідальність. Україна стала епіцентром ширшого конфлікту. Конфлікт між свободою і гнобленням. Між визнанням світових стандартів і агресивним імперіалізмом. Між демократією та авторитаризмом. Настав час усвідомити, наскільки важливі ці питання", - наголосив Пісторіус.

На засіданні присутній міністр оборони України Рустем Умєров.

Раніше Умєров, який перебуває у Брюсселі, заявив, що основним питанням, яке буде розглянуте на засіданні Контактної групи з питань оборони України в форматі "Рамштайн" у Брюселі в п'ятницю, буде посилення української протиповітряної оборони, потрібно політичне рішення для постачання систем Patriot в Україну. Він наголосив, що потрібно політичне рішення для постачання цих систем, щоб захистити наші міста і села та життя наших людей передусім від загрози російського балістичного озброєння.

За даними ЗМІ, міністр оборони США Піт Гегсет візьме участь у наступному засіданні країн, які зустрінуться у форматі "Рамштайн", по відеодзвінку.

2 квітня і делегації Великої Британії при НАТО анонсували нову зустріч "коаліції охочих" 10 квітня, а також засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" 11 квітня у Брюсселі. За словами президента Володимира Зеленського, під час засідання на підтримку Україні у форматі "Рамштайн" буде озвучено оборонні пакети.

Як повідомлялося, на початку березня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що наступна зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", ймовірно, відбудеться в кінці березня - на початку квітня.

Пісторіус підкреслив, що для координації подальшої підтримки України вони з британським колегою Джоном Гілі вирішили продовжити роботу Контактної групи з питань України "як співголови, під нашим спільним керівництвом".

Минуле засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") відбулося у Брюсселі 12 лютого. Це була перша участь держсекретаря США Піта Гегсета у зустрічі групи.