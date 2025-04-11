Інтерфакс-Україна

Події

09:12 11.04.2025

У Києві відкрився Центр рекрутингу ГУР

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У Києві відкрився Центр рекрутингу ГУР

У Києві відкрили Центр рекрутингу Головного управління розвідки як перший публічний майданчик для відбору майбутніх воєнних розвідників, повідомляє начальник ГУР Кирило Буданов.

"Головне управління розвідки - це передусім висококваліфіковані та вмотивовані військовослужбовці. У середньому, із сотні кандидатів лише один отримує право служити в лавах воєнної розвідки. Ретельний добір та ставка на якість - цілеспрямована стратегія, що дозволила сформувати елітне військове середовище", - сказано в повідомленні.

Як він зазначив, результат такого підходу - дев’ять затонулих кораблів та катерів чорноморського флоту РФ, успішні рейди у ворожий тил та тисячі ліквідованих окупантів.

За словами Буданова, в цьому центрі кандидати проходитимуть співбесіди, базове тестування та отримуватимуть консультації щодо служби.

ГУР шукає людей, які вміють адаптуватись, готові до ризику та роботи "на межі".

"Переконаний, що завдяки роботі Центру зростатиме кількість охочих долучитися до служби в Головному управлінні розвідки – насамперед, у підрозділах спеціального призначення", – підсумував Буданов.

Теги: #центр_рекрутингу #гур_мо

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