Президент Венесуели оголосив про надзвичайний економічний стан

Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив у вівторок, що підписав указ про надзвичайний економічний стан, який очікує схвалення Національною асамблеєю, повідомляє Reuters.

"Указ спрямований на збереження економічного балансу країни в умовах підвищення тарифів і скасування ліцензій", - заявив Мадуро під час телевізійної конференції.

Джерело:https://www.reuters.com/world/americas/venezuelas-maduro-signs-economic-emergency-decree-2025-04-08/