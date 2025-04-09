Інтерфакс-Україна

Події

04:04 09.04.2025

Президент Венесуели оголосив про надзвичайний економічний стан

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Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив у вівторок, що підписав указ про надзвичайний економічний стан, який очікує схвалення Національною асамблеєю, повідомляє Reuters.

"Указ спрямований на збереження економічного балансу країни в умовах підвищення тарифів і скасування ліцензій", - заявив Мадуро під час телевізійної конференції.

Джерело:https://www.reuters.com/world/americas/venezuelas-maduro-signs-economic-emergency-decree-2025-04-08/

Теги: #венесуела #економіка #президент

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