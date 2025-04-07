Інтерфакс-Україна

Події

19:57 07.04.2025

Норвегія надає Україні ще 415 млн євро на артилерійські боєприпаси

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Норвегія надає Україні ще 415 млн євро на артилерійські боєприпаси

Норвегія виділяє 4 млрд норвезьких крон (332 млн євро) у вигляді грантів на "чеську ініціативу" для закупівлі артилерійських боєприпасів у 2025 році, а також 1 млрд норвезьких крон (83 млн. євро) - на механізм фінансування European Peace Facility (EPF), повідомив урядовий сайт Норвегії.

"Норвегія виділяє 4 мільярди норвезьких крон у вигляді грантів на ініціативу Чехії щодо закупівлі артилерійських боєприпасів для України у 2025 році. Крім того, Норвегія виділяє 1 мільярд норвезьких крон на механізм фінансування European Peace Facility (EPF)", - йдеться у повідомленні на сайті у понеділок.

"Артилерійські снаряди є передумовою визвольної боротьби України проти російських загарбників. Тому також важливо, щоб Норвегія сприяла поповненню українських запасів боєприпасів. Це велика потреба, яку українці чітко доносять до нас, і над якою разом працюють європейські країни", - сказав прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре, якого цитує пресслужба уряду

Зазначається, що прем'єр-міністр Норвегії, який перебуває у Брюсселі, буде обговорювати підтримку України з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйєн.

"ЄС і Норвегія мають тісну і хорошу співпрацю щодо військової допомоги Україні. І грант EPF, і наша спільна підтримка чеської ініціативи щодо боєприпасів ще раз підкреслюють, що Європа підтримує Україну", – сказав Стьоре.

Перед тим Норвегія підтримала придбання боєприпасів для України у норвезьких виробників у співпраці з іншими країнами Північної Європи, а також передавала снаряди зі своїх складів та поділилася технологіями, щоб снаряди можна було виробляти в Україні за ліцензією.

На початку березня у Норвегії домовилися про збільшення допомоги Україні у 2025 році на 50 мільярдів норвезьких крон – до 85 мільярдів норвезьких крон.

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський минулого тижня повідомив, що чеська ініціатива з придбання боєприпасів для України має достатньо ресурсів для забезпечення їхнього щомісячного постачання до вересня 2025 року.

 

Теги: #боєприпаси #фінансування #норвегія

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