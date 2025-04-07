Президент підписав закон про про добросовісного набувача

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про добросовісного набувача" (законопроєкт №12089), що передбачає для держави і громад обмеження терміну звернення до суду з позовом про вилучення землі, отриманої з порушеннями норм, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") у своєму телеграм-каналі.

У пояснювальній записці до документа, опублікованій на сайті ВР, пояснюється: його метою є вдосконалення правозастосування у правовідносинах щодо витребування майна у добросовісного набувача через чітке розмежування віндикаційного та негаторного позовів та можливості їхнього заявлення, розв'язання питання компенсації добросовісному набувачу під час витребування майна на користь держави чи територіальної громади та наступне відшкодування шкоди коштом винних осіб на користь держави чи територіальної громади.

Крім того, законопроєкт націлений на посилення правових засад захисту прав та інтересів добросовісного набувача в разі вибуття майна з власності держави або територіальної громади.

Також законопроєкт передбачає обмеження для держави, громади строку на звернення до суду з позовом про оскарження судових рішень, про які не знала держава і громада як власники землі", - додав Железняк.

Як ідеться в пояснювальній записці, законопроєкт встановлює 10-річний термін для оскарження неправомірного набуття власності, що значно перевищує стандартну позовну давність у три роки і дає правоохоронцям достатньо часу для перевірки законності придбання.

Крім того, передбачається відповідальність держорганів та органів місцевого самоврядування за виділення земель. Вони будуть зобов'язані забезпечити компенсацію ринкової вартості майна, а позови можуть бути спрямовані на конкретних осіб, які ухвалювали незаконні рішення.

Водночас законопроєкт не поширюється на об'єкти критичної інфраструктури, стратегічні землі, об'єкти культурної спадщини та природно-заповідного фонду і не стосується шахрайських схем або тих, хто знав про недобросовісність підстав придбання власності.

Як повідомлялось, 12 березня Рада ухвалила законопроєкт в цілому 273 голосами.