Інтерфакс-Україна

Події

14:29 06.04.2025

Верховний комісар ООН з прав людини про удар РФ по Кривому Рогу: невибіркові атаки можуть бути кваліфіковані як воєнні злочини

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Команда Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ) відвідала місце російського ракетного удару по місту Кривий Ріг Дніпропетровської області, який забрав життя 19 мирних жителів і став найбільшим за кількістю загиблих дітей внаслідок одного удару з лютого 2022 року, повідомляє пресслужба місії у неділю.

"Цей жах неможливо уявити – дев’ять дітей загинули, більшість – під час гри у парку, коли військовий боєприпас розірвався шрапнеллю прямо над ними… Використання Російською Федерацією зброї з широкою зоною ураження в густонаселеному районі за відсутності будь-якої підтвердженої військової присутності – свідчить про повну зневагу до життя цивільних осіб", - відзначив верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк.

Управління ООН з прав людини підтвердило багато жертв, зокрема особи всіх загиблих дітей, і продовжує збирати дані для перевірки інформації щодо інших жертв. Під час візиту на місце атаки спеціалісти Управління ООН з прав людини зафіксували сліди від сотень уламків на будівлях, гойдалках, дитячих гірках, деревах і на землі.

В місії відзначили, що у той час як влада РФ стверджувала, що метою нападу була група військових, місцеві жителі, представник бізнес-асоціації та співробітники ресторану розповіли спеціалістам Управління ООН з прав людини, що незадовго до нападу десятки жінок і чоловіків, які працюють у сфері краси, відвідували галузевий форум, організований місцевою бізнес-асоціацією в ресторані. Про захід було заздалегідь повідомлено в Інтернеті. Усі свідки стверджують, що під час обстрілу в ресторані та в районі не було військової присутності.

"Міжнародне гуманітарне право вимагає, щоб сторони конфлікту використовували такі засоби або методи ведення бойових дій, які за існуючих обставин не можуть вражати військових і цивільних осіб без розрізнення. Від сторін також вимагається вживати всіх можливих запобіжних заходів для мінімізації шкоди цивільним особам, в тому числі шляхом перевірки того, що об'єкти, на які спрямовані удари, є не цивільними, а військовими цілями, і вибору тактики і зброї, які дозволять уникнути або, принаймні, звести до мінімуму випадкові жертви серед цивільних осіб", - сказав Тюрк.

В повідомлені відзначається, що спосіб і обставини удару можуть свідчити про невибірковий характер атаки.

Верховний комісар закликав до швидкого, ретельного і незалежного її розслідування і додав, що невибіркові атаки заборонені міжнародним гуманітарним правом, і якщо вони являють собою атаки, спрямовані проти цивільних осіб, то можуть бути кваліфіковані як воєнні злочини.

Теги: #ммплу #кривий_ріг #ракетний_удар

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