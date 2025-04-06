Єрмак про атаку РФ: Росія показово не хоче припиняти вогонь та миру

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у відповідь на балістичну атаку України заявив, що Росія показово не хоче припиняти вогонь та миру.

"Дрони та ракети, постійні атаки України. Росія нарощує інтенсивність атак і показово не хоче припиняти вогонь, не хоче миру. Хоче вбивати українців, наших дітей", - написав він в телеграмі.

Він підкреслив, що "мова сили - єдина, яку розуміє путін. Треба переходити на цю мову всім нашим партнерам".

Як повідомлялося, Росія здійснила ракетну атаку по Україні вночі та вранці 6 квітня.