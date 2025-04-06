У Куп’янську через ворожий авіаудар двоє постраждалих

Фото: Харківська ОВА

Ворожий авіаудар по Купʼянську спровокував пожежу, є постраждалі, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Внаслідок влучання КАБ в 9-й поверх житлового багатоквартирного будинку відбулось загоряння балконів з 2-го по 7-й поверх та чотирьох квартир. Пожежа вирувала на площі 100 м. кв. Куп’янськ. Внаслідок влучання КАБ в 9-й поверх житлового багатоквартирного будинку відбулось загоряння балконів з 2-го по 7-й поверх та чотирьох квартир. Пожежа вирувала на площі 100 м. кв...Внаслідок обстрілу постраждали 67-річний чоловік та 78-річна жінка" , - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі

Частково пошкоджений даний будинок та пошкоджено скління вікон в трьох багатоквартирних будинках.

Внаслідок обстрілу постраждали 67-річний чоловік та 78-річна жінка.