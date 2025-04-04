У Кривому Розі 12 загиблих, 50 поранених внаслідок ракетного удару РФ – Вілкул

Російські окупанти атакували місто Кривий Ріг Дніпропетровської області балістичною ракетами, внаслідок влучання ракети в житловий район відомо щонайменше про 12 загиблих та більше ніж 50 поранених, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

"Прокляті москалі вдарили балістичною ракетою в центр житлового мікрорайону. На зараз вже 12 загиблих, поранених більше 50", - написав він у Телеграмі в п'ятницю ввечері.

Голова Криворізької районної державної адміністрації Євген Ситниченко повідомив, що серед 12 загиблих двоє – діти. "За попередньою інформацією внаслідок ракетної атаки по місту Кривий Ріг 12 загиблих, в тому числі 2 дітей. Інформація щодо кількості поранених уточнюється", - написав він у Телеграм.

За його словами, внаслідок удару пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, виникли займання.

Голова Дніпропетровської обладміністрації Сергій Лисак, який першим повідомив про удар, пізніше уточнив, що серед загиблих не двоє, а троє дітей.

"За уточненою інформацією, серед загиблих – троє дітей. Постійно збільшується й кількість постраждалих. Ця інформація – згодом. Горять автівка та гаражі", - написав він.

Місцеві пабліки раніше писали, що удар прийшовся по ресторану "Магеллан", де на той час було багато людей. Пізніше в мережі почали з'являтися відео, на якому видно поранених людей, які лежать на вулиці неподалік місця удару на суттєвій відстані від будь-яких споруд.