Інтерфакс-Україна

Події

12:00 04.04.2025

Туреччина може створити дві військові бази в Сирії - ЗМІ

1 хв читати
Туреччина може створити дві військові бази в Сирії - ЗМІ

Анкара і нова влада Сирії досягли попередньої домовленості про створення двох турецьких військових баз у цій арабській країні, повідомили в п'ятницю ізраїльські ЗМІ.

Одна з баз розміститься на авіабазі Тіяс (Т4) поблизу Пальміри в центральній частині Сирії, інша - на військовому аеродромі Менаг за 13 км від кордону з Туреччиною.

За даними арабських ЗМІ, Туреччина вже почала процес взяття під контроль авіабази Т4, на об'єкті тривають будівельні роботи, і надалі Анкара має намір розгорнути там системи протиповітряної оборони. Арабські джерела не виключають, що Туреччина може перекинути на базу Тіяс і придбані в Росії системи протиповітряної оборони С-400.

У ніч на четвер ізраїльська авіація завдала масованих ударів по Т4 і низці інших авіабаз у Сирії. За даними ізраїльських ЗМІ, ці атаки були покликані надіслати Туреччині сигнал про неприпустимість посилення її військової присутності в Сирії.

Теги: #військові_бази #туреччина #сирія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:05 01.04.2025
Київ вітає формування нового перехідного уряду в Сирії

Київ вітає формування нового перехідного уряду в Сирії

15:16 28.03.2025
Лубінець та посол Туреччини обговорили питання допомоги в поверненні депортованих українських дітей

Лубінець та посол Туреччини обговорили питання допомоги в поверненні депортованих українських дітей

13:11 28.03.2025
Туреччина готова стати майданчиком для українсько-російських переговорів - Ердоган

Туреччина готова стати майданчиком для українсько-російських переговорів - Ердоган

14:54 22.03.2025
У Туреччині затримали понад 300 осіб під час протестів через затримання мера Стамбула

У Туреччині затримали понад 300 осіб під час протестів через затримання мера Стамбула

17:29 20.03.2025
Туреччина може зробити свій внесок в іноземний контингент в Україні

Туреччина може зробити свій внесок в іноземний контингент в Україні

22:05 19.03.2025
Каллас: затримання громадян Туреччини викликають питання щодо дотримання країною демократичних принципів

Каллас: затримання громадян Туреччини викликають питання щодо дотримання країною демократичних принципів

15:06 18.03.2025
Прем'єр-міністр Нідерландів закликав Туреччину сприяти забезпеченню гарантій безпеки для України

Прем'єр-міністр Нідерландів закликав Туреччину сприяти забезпеченню гарантій безпеки для України

19:21 16.03.2025
МЗС Туреччини нагадало про незаконність анексії Криму у річницю незаконного "референдуму"

МЗС Туреччини нагадало про незаконність анексії Криму у річницю незаконного "референдуму"

19:57 14.03.2025
Зеленський планує проінформувати Ердогана щодо української готовності до швидкої дипломатії

Зеленський планує проінформувати Ердогана щодо української готовності до швидкої дипломатії

17:46 14.03.2025
Єрмак і радник президента Туреччини домовилися про подальшу координацію в різних сферах

Єрмак і радник президента Туреччини домовилися про подальшу координацію в різних сферах

ВАЖЛИВЕ

Укргідрометцентр попереджає про заморозки в наступні дві ночі

Постраждалий внаслідок вибуху авто в м.Дніпро посадовець помер в лікарні, відкрита справа по статті "теракт" - Нацполіція

Від початку повномасштабного вторгнення ми змогли повернути до безпечного використання понад 35 тис. кв. км територій - Шмигаль

Захисники України в ніч на 4 квітня знищили 42 із 78 задіяних ворогом дронів

Кількість загиблих у Харкові зросла до чотирьох

ОСТАННЄ

Сибіга і Сіярто домовилися наступного тижня провести наступний раунд консультацій між командами України та Угорщини

Укргідрометцентр попереджає про заморозки в наступні дві ночі

Чіткі терміни служби мотивують найбільше кандидатів долучатися за програмою "Контракт 18-24" - Сухопутні війська

Кабмін погодив утворення Інституту екологічного відновлення та розвитку України

Кабмін направив 128 млн грн Міноборони для забезпечення заходів із формування армійських корпусів у ЗСУ

Кабмін дозволив для пріоритетної реєстрації шлюбу через "Дію" авторизовуватися за допомогою "Армія+"

В Україні на вихідних дощі та мокрий сніг – Укргідрометцентр

Сибіга: угоду з США про мінеральні ресурси аналізують на відповідність українському законодавству та майбутньому членству в ЄС

Постраждалий внаслідок вибуху авто в м.Дніпро посадовець помер в лікарні, відкрита справа по статті "теракт" - Нацполіція

Нацполіція викрила в Кривому Розі схему "монополізації" ритуальних послуг з перевезення та поховання загиблих військових

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА