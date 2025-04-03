Інтерфакс-Україна

Події

14:25 03.04.2025

У Дніпровському районі Києва чоловік підірвався на невстановленому предметі

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У Дніпровському районі внаслідок вибуху невстановленого предмета чоловік отримав поранення, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Чоловік підняв невстановлений предмет, обмотаний дротом, біля гаражів. Постраждалого госпіталізували", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Відзначається, що пожежі на місці події немає.

У КМДА нагадали, що у разі виявлення підозрілих предметів не можна підходити до них і торкатися. У разі виявлення такого предмета слід зателефонувати за номером "101", позначити місце знахідки, відійти від неї і дочекатися приїзду фахівців. У жодному разі не слід торкатися знахідок власноруч чи дозволяти це робити іншим, переміщувати підозрілі предмети чи намагатися їх розібрати.

Теги: #підрив #дніпровський_район

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