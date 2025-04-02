Інтерфакс-Україна

Події

14:29 02.04.2025

Рух між станціями київського метро "Лісова" та "Дніпро" закриють на 5 та 6 квітня через ремонт Дарницького шляхопроводу

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Рух між станціями київського метро "Лісова" та "Дніпро" закриють на 5 та 6 квітня через ремонт Дарницького шляхопроводу

Рух між станціями столичного метро "Лісова" та "Дніпро" на "червоній" гілці М1 зупинять із суботи, 5 квітня, по неділю, 6 квітня, через необхідність проведення ремонту Дарницького шляхопроводу, повідомляє комунальне підприємство "Київський метрополітен".

"5 і 6 квітня рух поїздів між станціями "Лісова" - "Дніпро" зупинять через ремонт Дарницького шляхопроводу. Поїзди рухатимуться між станціями "Академмістечко" та "Арсенальна" відповідно до графіку руху вихідного дня", - йдеться в повідомленні у телеграм-каналі КП "КМ" у середу.

Водночас КП "Київський метрополітен" повідомляє, що для забезпечення перевезень пасажирів буде передбачено дублюючій автобусний маршрут № 1М з інтервалом руху до 10 хв від станцій метро "Лісова" та "Арсенальна".

"Натомість дублюючим маршрутом курсуватимуть автобуси № 1М з інтервалом руху до 10 хв: у напрямку від станції "Лісова" до "Арсенальної" – вздовж Броварського проспекту, Дніпровського узвозу, Алеї Героїв Крут, далі вулицею Івана Мазепи до станції метро "Арсенальна"; у зворотному напрямку – тим же маршрутом, крім відрізку між станціями метро "Дарниця" – "Чернігівська". Транспорт рухатиметься через вулицю Андрія Малишка", - повідомили у метрополітені.

Зазначається, що на станціях "Дніпро" та "Гідропарк" зупинок автобусу № 1М не передбачено.

У метрополітені повідомили, що з 7 квітня рух на гілці М1 буде відновлено в звичайному режимі.

Теги: #станція_метро_дніпро #лісова #метро

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