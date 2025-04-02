Уночі збито 41 з 74 ворожих БпЛА, 20 дронів-імітаторів локаційно втрачено

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Російські окупанти атакували територію України в ніч на середу 74 дронами, 41 з них збито, 20 дронів-імтаторів локаційно втрачено без негативних наслідків, повідомила пресслужба Повітряних сил Збройних сил України.

"Станом на 09.00 підтверджено збиття 41 ударного БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні та сході країни", - йдеться в повідомленні.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Внаслідок російської атаки постраждали Харківська, Донецька та Одеська області.