Міністр Марченко задекларував 2,8 млн грн доходів за 2024 рік

Міністр фінансів України Сергій Марченко зазначив 2 млн 757 тис. 696 грн доходів в електронній декларації про майно і доходи за 2024 рік.

Зокрема, 2024 року заробітна плата глави відомства становила 1 436 944 грн, пенсія - 70 752 грн і дохід від відчуження рухомого майна - 1 250 000 грн, а його дружина задекларувала 2 781 653 грн доходів.

Крім того, він вказав в декларації 898,7 тис. грн і 243 дол на банківських рахунках і 13,4 тис. Дол готівкою, а дружина - 1 млн грн на банківських рахунках і $10 тис. готівкою.

Згідно з декларацією, Марченко з дочкою володіють квартирою (84,6 кв. м) у Києві, а дружина - квартирою (40,3 кв. м), також у Києві. Сім'я 2023 року орендувала квартиру 88,3 кв. м у Києві.

Крім того, дружина користується Mini Cooper SE 2021 року випуску.

Як повідомлялося, Марченко задекларував 277 тис. грн доходів за 2019 рік, 537 тис. грн доходів за 2020 рік, 893 тис. грн доходів за 2021 рік, 1,1 млн грн доходів за 2022 рік, 1,2 млн грн доходів за 2023 рік.