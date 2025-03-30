Міністр Жолнович задекларувала 1,6 млн грн доходів за 2024 рік

Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович зазначила 1 млн 639 тис. 992 грн доходів в електронній декларації про майно і доходи за 2024 рік.

Зокрема, у 2024 році заробітна плата Жолнович становила 1 389 859 грн, дохід від відчуження нерухомого майна - 250 тис. грн і банківські виплати - 133 грн, а її чоловік задекларував 814 491 грн доходів.

Також міністр зазначила в декларації 112,8 тис. грн і 590 євро на банківських рахунках, 400 тис. грн, $5 тис. і 2 тис. євро готівкою, а чоловік - 100 тис. грн і $5 тис. готівкових коштів.

Згідно з декларацією, Жолнович володіє земельною ділянкою (1,7 тис. кв. м) і недобудованим будинком (364 кв. м) у Львівській області, а її чоловік володіє квартирою (89 кв. м) у Львові та орендує квартиру (65 кв. м) у Києві.

Крім того, міністр володіє автомобілем Renault Megane 2013 року випуску.

Як повідомлялося, Жолнович задекларувала 388 тис. грн доходів за 2019 рік, 583 тис. грн доходів за 2020 рік, 1 млн грн доходів за 2021 рік, 1,1 млн грн за 2022 рік, 1,2 млн грн доходів за 2023 рік.