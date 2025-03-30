Захисники України збили 65 зі 111 ворожих БпЛА

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Ворог атакував у ніч на неділю балістичною ракетою з Ростовської обл. — рф та 111-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда – Крим, повідомляють у телеграм-каналі Повітряні Сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"Станом на 09.00 підтверджено збиття 65 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні, сході та в центрі країни. 65 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків). Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Одещина та Донеччина", – сказано в повідомленні ПС ЗСУ.