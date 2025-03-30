Інтерфакс-Україна

Події

09:06 30.03.2025

Захисники України збили 65 зі 111 ворожих БпЛА

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Захисники України збили 65 зі 111 ворожих БпЛА
Фото: НГУ

Ворог атакував у ніч на неділю балістичною ракетою з Ростовської обл. — рф та 111-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда – Крим, повідомляють у телеграм-каналі Повітряні Сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"Станом на 09.00 підтверджено збиття 65 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні, сході та в центрі країни. 65 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків). Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Одещина та Донеччина", – сказано в повідомленні ПС ЗСУ.

Теги: #атака_бпла_рф

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