Харків під атакою БПЛА
Харків під атакою ворожих БпЛА, у місті пролунало вже три вибухи, один з них - у центрі. Про це міський голова Ігор Терехов повідомив у своєму телеграм-каналі.
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Харків під атакою ворожих БпЛА, у місті пролунало вже три вибухи, один з них - у центрі. Про це міський голова Ігор Терехов повідомив у своєму телеграм-каналі.
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