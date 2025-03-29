Одна людина загинула внаслідок ворожого артобстрілу а Сумській області - прокуратура

Одна людина загинула внаслідок артобстрілу росіянами прикордонної території в Охтирському районі, повідомляють в телеграм-каналі Сумської обласної прокуратури.

"За даними слідства, 29 березня 2025 року близько 11:00 год окупанти з території російської федерації з артилерії обстріляли Великописарівську громаду Охтирського району. Унаслідок атаки ворога загинула 63-річна працівниця ферми", - йдеться в повідомленні прокуратури.

За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України). Досудове розслідування здійснюється слідчими Охтирського районного відділу поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області.