Інтерфакс-Україна

Події

21:53 27.03.2025

Нідерланди прискорять надання фінансової допомоги України

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Нідерланди прискорять надання фінансової допомоги України
Фото: Pixabay

Нідерланди пришвидшать виділення EUR3,5 млрд допомоги Україні, надавши EUR2 млрд вже цього року, а не у 2026-му, як планувалось раніше, повідомляє France24 у четвер.

"Нідерланди прискорять виділення обіцяних 3,5 млрд євро ($3,78 млрд) допомоги Україні і надішлють 2 млрд євро цього року, а не в 2026 році, заявив речник прем'єр-міністра Нідерландів",- йдеться в повідомленні.

Речник прем’єр-міністра Нідерландів Дік Схооф підтвердив цей крок, зазначивши: "Нідерланди пришвидшать виділення обіцяної допомоги Україні."

 

 

 

 

Теги: #допомога_україні #нідерланди

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