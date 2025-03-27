Нідерланди прискорять надання фінансової допомоги України

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Нідерланди пришвидшать виділення EUR3,5 млрд допомоги Україні, надавши EUR2 млрд вже цього року, а не у 2026-му, як планувалось раніше, повідомляє France24 у четвер.

"Нідерланди прискорять виділення обіцяних 3,5 млрд євро ($3,78 млрд) допомоги Україні і надішлють 2 млрд євро цього року, а не в 2026 році, заявив речник прем'єр-міністра Нідерландів",- йдеться в повідомленні.

Речник прем’єр-міністра Нідерландів Дік Схооф підтвердив цей крок, зазначивши: "Нідерланди пришвидшать виділення обіцяної допомоги Україні."