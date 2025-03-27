У Харкові на пожежі у багатоповерхівці врятовано 5 дітей

Під час гасіння пожежі у житловій дев'ятиповерхівці в Індустріальному районі Харкова вогнеборці врятували 5 дітей, молодшому з яких 4 роки, найстаршому - 16.

"На момент виникнення загоряння діти перебували у квартирі самі, без дорослих. Рятувальники вивели дітей на свіже повітря та передали медикам екстреної допомоги",- повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

У квартирі горіли домашні речі на площі 15 кв.м.

Вогонь було оперативно ліквідовано силами підрозділів ДСНС.