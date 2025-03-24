Інтерфакс-Україна

Події

17:27 24.03.2025

МОЗ пропонує Вінницькій міськраді вжити заходів щодо керівництва кардіоцентру – Ляшко

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МОЗ пропонує Вінницькій міськраді вжити заходів щодо керівництва кардіоцентру – Ляшко

Міністерство охорони здоров'я за результатами перевірки інформації щодо Вінницького кардіоцентру про вимагання грошей від пацієнтів за надання медичних послуг пропонує міськраді вжити заходів щодо керівництва центру.

Як повідомляє МОЗ, після повідомлень у соцмережах щодо вимагання грошей у пацієнтів відомство спільно з НСЗУ та правоохоронцями розпочало перевірку роботи центру.

"Попередньо встановлено, що у лікарні систематично виникають проблеми із забезпеченням пацієнтів безоплатними ліками та медичними виробами, що передбачені стандартами лікування, хоча вони фактично є у наявності", - повідомляє МОЗ.

За даними відомства, також комісія виявила розбіжності між кількістю медичних виробів, які використовувались та були на обліку у медзакладі, та даними, внесеними в електронну систему охорони здоров'я про проведені операції.

"Це може свідчити про системне використання необлікованих медичних виробів або навіть фальсифікацію інформації щодо медичних втручань", - повідомив МОЗ.

Як повідомлялося, минулого тижня у мережі Facebook начальник департаменту ветеранської політики Вінницької ОДА Андрій Грачов написав, що у Вінницькому кардіоцентрі з його побратима, якого доставили у лікарню з підозрою на інфаркт, вимагали 80 тис. грн для проведення лікування та "певного оперативного втручання".

Теги: #моз #кардіоцентр

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