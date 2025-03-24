Інтерфакс-Україна

Події

15:13 24.03.2025

Зеленський вважає, що РФ вдалося вплинути на деяких людей в команді Білого дому

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Зеленський вважає, що РФ вдалося вплинути на деяких людей в команді Білого дому

Президент України Володимир Зеленський вважає, що РФ вдалося вплинути на деяких людей в команді Білого дому за допомогою інформації, що нібито українці не хочуть закінчувати війну, і треба щось зробити, щоб змусити їх.

"Я вважаю, що Росії вдалося вплинути на деяких людей в команді Білого дому за допомогою інформації. Їхній сигнал американцям полягав у тому, що українці не хочуть закінчувати війну, і треба щось зробити, щоб змусити їх", - сказав Зеленський у інтерв’ю для The Time.

За словами президента, українці захищаються через почуття власної гідності, водночас він наголосив, що "ми не вважаємо себе якоюсь наддержавою", але українці "дуже емоційні, і коли йдеться про наше почуття гідності, свободу, демократію, наш народ піднімається і об'єднується".

Зауважується, що те, що українці вони сподівалися побачити в Овальному кабінеті, було доказом того, що США залишаються їхнім союзником. "Але в той момент було відчуття, що ми не є союзниками, або не займаємо позицію союзника. У тій розмові (суперечка, яка сталася 28 лютого у Білому домі – ІФ-У) я захищав гідність України", - наголосив президент.

За словами Зеленського, припущення президента США Дональда Трампа щодо повернення Росії до G7, скасував би ізоляцію Володимира Путіна за його вторгнення в Україну. "Це великий компроміс, уявіть собі звільнення Гітлера з політичної ізоляції", - додав голова Української держави.

Водночас Зеленський наголосив, що Трамп може змусити росіян іти на поступки, оскільки схоже, що він єдиний, кого боїться Путін. Президент України додав, що "росіяни дійсно злякалися", коли США погрожували накласти санкції на Кремль за його безперервні бомбардування України.

Теги: #зеленський #рф

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