У Запоріжжі сталася пожежа через ворожий обстріл, поранена жінка – Федоров

У Запоріжжі пролунав вибух на тлі оголошеної повітряної тривоги, згодом сталася пожежа, повідомив очільник ОВА Запорізької області Іван Федоров.

"Через ворожий обстріл сталася пожежа", - написав він у телеграмі.

За його словами, екстрені служби виїхали на місце.

Вибух у Запоріжжі стався під час оголошеної повітряної тривоги.

Згодом Федоров повідомив, що через ворожу атаку дістала поранень 54-річна жінка.

"Медики надали їй необхідну допомогу на місці. Від госпіталізації постраждала відмовилася", - написав він у телеграмі.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/17598