Мовний омбудсмен Кремінь задекларував 1,3 млн грн доходів за 2024 рік

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь зазначив 1 млн 275 тис. 142 грн доходів в електронній декларації про майно і доходи за 2024 рік.

Зокрема, у 2024 році заробітна плата становила 1 129462 грн, зарплата за сумісництвом - 100 728 грн, роялті - 20 497 грн, інші доходи від видавництва - 23,3 тис. грн, гонорари - 1 151 грн, банківські проценти - 4 грн а його дружина задекларувала 1 165879 грн доходів.

Також він зазначив у декларації 13 тис. грн на банківських рахунках і 32 тис. дол готівкою, а його дружина і дочка - 1,6 тис. грн на банківських рахунках.

Згідно з декларацією, Кремінь володіє квартирою (67 кв. м) у Миколаєві, має право на тимчасове проживання в кімнаті (19,6 кв. м) у гуртожитку-готелі аспірантів Національної академії аграрних наук України, а його дружина володіє автомобілем Skoda Karoq 2019 року випуску.

Крім того, Кремінь є власником 33% авторського права на посібник-практикум "Паляниця" і 50% авторського права на навчальний посібник "Українська для дорослих у 28 уроках".

Як повідомлялося, Кремінь задекларував 546 тис. грн доходів за 2019 рік, 475 тис. грн доходів за 2020 рік, 1,1 млн грн доходів за 2021 рік, 921 тис. грн доходів за 2022 рік і 1 млн грн доходів за 2023 рік.