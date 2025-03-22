У Туреччині затримали понад 300 осіб під час протестів через затримання мера Стамбула

У Туреччині тривають масові протести після затримання мера Стамбула Екрема Імамоглу – одного з головних політичних опонентів президента Реджепа Таїпа Ердогана; лише за п’ятницю в дев’яти містах, зокрема в Анкарі та Стамбулі, було затримано 343 учасники демонстрацій, повідомляє Радіо Свобода із посиланням на Міністерство внутрішніх справ Туреччини.

Міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая звинуватив демонстрантів у спробі "порушити громадський порядок і спровокувати хаос". Окрім учасників акцій, ще 56 осіб були затримані окремо за нібито підбурювання до заворушень через соцмережі.

Імамоглу затримали вранці 19 березня. Його та ще близько 100 людей звинуватили в корупційних злочинах та створенні злочинної групи, яка займалася вимаганням у бізнесу.

Імамоглу, якого Республіканська народна партія (CHP) готується висунути кандидатом у президенти, назвав справу політично мотивованою. У соцмережах він заявив, що розслідування є "політичним переворотом" і закликав громадян дати відсіч.

У Міністерстві юстиції Туреччини стверджують, що справа не має політичного підґрунтя, зазначає Радіо Свобода.