УЧХ допомагав постраждалим через атаку РФ на Запоріжжя
Український Червоний Хрест (УЧХ) працював на локації, яка постраждала від нічної російської атаки БпЛА по Запоріжжю.
"Волонтери загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Запорізькій області спільно з іншими рятувальними службами працювали на місці обстрілу", - повідомив УЧХ у суботу у Фейсбуці.
Волонтери надавали першу домедичну і психологічну допомогу постраждалим. Спільно з рятувальниками ДСНС України вони брали участь у розборі завалів та деблокуванні тіл загиблих.
Як повідомлялось, внаслідок чергової російської атаки БпЛА на Запоріжжя 3 людей загинули, серед яких 1 дитина, ще 12 постраждали, зруйновано житлові будинки, нежитлові споруди та транспорт, виникли пожежі.