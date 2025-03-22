Інтерфакс-Україна

Події

12:34 22.03.2025

УЧХ допомагав постраждалим через атаку РФ на Запоріжжя

1 хв читати
УЧХ допомагав постраждалим через атаку РФ на Запоріжжя
Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) працював на локації, яка постраждала від нічної російської атаки  БпЛА  по Запоріжжю. 

"Волонтери загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Запорізькій області спільно з іншими рятувальними службами працювали на місці обстрілу", - повідомив УЧХ у суботу у Фейсбуці.

Волонтери надавали першу домедичну і психологічну допомогу постраждалим. Спільно з рятувальниками ДСНС України вони брали участь у розборі завалів та деблокуванні тіл загиблих. 

Як повідомлялось, внаслідок чергової російської атаки БпЛА на Запоріжжя 3 людей загинули, серед яких 1 дитина, ще 12 постраждали, зруйновано житлові будинки, нежитлові споруди та транспорт, виникли пожежі. 

 

Теги: #запоріжжя #тчху #учх

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:28 22.03.2025
До трьох зросла кількість жертв і до 12-ти - постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя, рятувальні роботи завершені

До трьох зросла кількість жертв і до 12-ти - постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя, рятувальні роботи завершені

09:07 22.03.2025
Єрмак про обстріл Запоріжжя: РФ вкотре порушила припинення вогню і вбила 14-річну дитину в Запоріжжі

Єрмак про обстріл Запоріжжя: РФ вкотре порушила припинення вогню і вбила 14-річну дитину в Запоріжжі

01:13 22.03.2025
До трьох зросла кількість жертв і до 12-ти кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя, рятувальні роботи завершені – ДСНС

До трьох зросла кількість жертв і до 12-ти кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя, рятувальні роботи завершені – ДСНС

23:59 21.03.2025
Уже дев'ять постраждалих внаслідок атаки на Запоріжжя, серед них 9-місячне немовля - Федоров

Уже дев'ять постраждалих внаслідок атаки на Запоріжжя, серед них 9-місячне немовля - Федоров

22:17 21.03.2025
Загинула жінка внаслідок атаки росіян на Запоріжжя - Федоров

Загинула жінка внаслідок атаки росіян на Запоріжжя - Федоров

15:49 21.03.2025
УЧХ продовжує евакуацію людей з прикордоння Сумщини

УЧХ продовжує евакуацію людей з прикордоння Сумщини

13:10 21.03.2025
Волонтери УЧХ допомагали постраждалим через атаку РФ на Одесу та Запоріжжя

Волонтери УЧХ допомагали постраждалим через атаку РФ на Одесу та Запоріжжя

11:07 21.03.2025
УЧХ допомагає більш ніж 7,8 тисячам літніх людям

УЧХ допомагає більш ніж 7,8 тисячам літніх людям

22:36 20.03.2025
Двоє поранених, з них – одна дитина через ворожу атаку на Запоріжжя - ОВА

Двоє поранених, з них – одна дитина через ворожу атаку на Запоріжжя - ОВА

13:52 20.03.2025
УЧХ допомагає евакуювати жителів прикордоння Сумщини

УЧХ допомагає евакуювати жителів прикордоння Сумщини

ВАЖЛИВЕ

Зеленський відвідав оборонців Покровська та поспілкувався з командирами "Лінії дронів"

Повітряні сили: за ніч збито 100 зі 179 ворожих БпЛА, 63 локаційно втрачені

Окупанти за добу втратили 1210 осіб та 166 одиниць автотехніки

Троє постраждалих внаслідок ворожої атаки в Запоріжжі

НАБУ та САП заявляють про загрозу втрати 1,6 млрд грн нібито через бездіяльність "Нафтогазу"

ОСТАННЄ

Зеленський відвідав оборонців Покровська та поспілкувався з командирами "Лінії дронів"

Зеленський приїхав у Донецьку область

Нідерланди внесуть до Фонду підтримки енергетики України EUR65 млн

Лондонський аеропорт Хітроу повністю відновив роботу після пожежі на підстанції

Суд визнав протиправним рішення про відмову Порошенку в перетині кордону, повідомив адвокат

Площа українського контролю в Курській області за добу майже не змінилася, є просування ЗСУ в Бєлгородській

Глава МЗС Литви: США вирішили загасити маяк миру, а Європа поки нічого не робить, щоб його знову запалити

Більдт про інтерв’ю Віткоффа: Путін знає, що лестощі діють на Трампа, і використовує вражаючий арсенал

У Києві спостерігається тимчасове погіршення стану повітря

Кількість ворожих ударів по Україні знизилася вперше з вівторка - Генштаб ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА