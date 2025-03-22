УЧХ допомагав постраждалим через атаку РФ на Запоріжжя

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) працював на локації, яка постраждала від нічної російської атаки БпЛА по Запоріжжю.

"Волонтери загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Запорізькій області спільно з іншими рятувальними службами працювали на місці обстрілу", - повідомив УЧХ у суботу у Фейсбуці.

Волонтери надавали першу домедичну і психологічну допомогу постраждалим. Спільно з рятувальниками ДСНС України вони брали участь у розборі завалів та деблокуванні тіл загиблих.

Як повідомлялось, внаслідок чергової російської атаки БпЛА на Запоріжжя 3 людей загинули, серед яких 1 дитина, ще 12 постраждали, зруйновано житлові будинки, нежитлові споруди та транспорт, виникли пожежі.