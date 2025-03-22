Інтерфакс-Україна

Події

09:28 22.03.2025

До трьох зросла кількість жертв і до 12-ти - постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя, рятувальні роботи завершені

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До трьох зросла кількість жертв і до 12-ти - постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя, рятувальні роботи завершені
Фото: ДСНС Запоріжжя

До трьох зросла кількість жертв і до 12-ти кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя, рятувальні роботи завершені, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"У Запоріжжі пошуково-рятувальні роботи завершено. Загинули 3 людей, 12 осіб травмовані", - сказано в повідомленні.

При цьому зазначається, що кількість постраждалих уточнюється.

Вранці очільник Запорізької обласної адміністрації Іван Федоров повідомив, що третя загибла - 38-річна жінка, яка дістала надважких поранень через нічну атаку росіян і померла у лікарні. "Медики понад 10 годин боролися за її життя", - написав він у Телеграм.

Він підтвердив, що таким чином ворожа атака на Запоріжжя забрала життя трьох людей, 12 отримали поранення різного ступеня важкості.

Від ДСНС залучалося 63 рятувальники та 16 одиниць техніки.

 

Теги: #запоріжжя #жертви #атака

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