До трьох зросла кількість жертв і до 12-ти - постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя, рятувальні роботи завершені

Фото: ДСНС Запоріжжя

До трьох зросла кількість жертв і до 12-ти кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя, рятувальні роботи завершені, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"У Запоріжжі пошуково-рятувальні роботи завершено. Загинули 3 людей, 12 осіб травмовані", - сказано в повідомленні.

При цьому зазначається, що кількість постраждалих уточнюється.

Вранці очільник Запорізької обласної адміністрації Іван Федоров повідомив, що третя загибла - 38-річна жінка, яка дістала надважких поранень через нічну атаку росіян і померла у лікарні. "Медики понад 10 годин боролися за її життя", - написав він у Телеграм.

Він підтвердив, що таким чином ворожа атака на Запоріжжя забрала життя трьох людей, 12 отримали поранення різного ступеня важкості.

Від ДСНС залучалося 63 рятувальники та 16 одиниць техніки.