Інтерфакс-Україна

Події

09:44 21.03.2025

Минулої ночі збито 114 ворожих БпЛА, 81 безпілотник локаційно втрачено

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Минулої ночі збито 114 ворожих БпЛА, 81 безпілотник локаційно втрачено
Фото: Генштаб ЗСУ

Захисники України минулої ночі збили 114 ворожих БпЛА з 214, що атакували, 81 безпілотник не досягнув цілей, повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

"У ніч на 21 березня 2025 року (із 20.00 20 березня) противник атакував 214-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда – Крим", - йдеться у повідомленні ПС ЗСУ.

Повідомляється, що станом на 09.30 підтверджено збиття 114 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на півдні, півночі та в центрі країни. 81 ворожий безпілотник-імітатор — локаційно втрачено (без негативних наслідків).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Внаслідок російської атаки постраждали Одещина, Хмельниччина, Сумщина та Київщина.

Теги: #атака_бпла_рф

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