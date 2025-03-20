Інтерфакс-Україна

Події

15:51 20.03.2025

Зеленський закликав Європу підтримати зусилля, спрямовані на повне припинення вогню на суші

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Зеленський закликав Європу підтримати зусилля, спрямовані на повне припинення вогню на суші
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/13559

Команди України та США будуть працювати над досягненням повного припинення вогню на суші, президент України Володимир Зеленський закликав Європу підтримати ці зусилля.

"Вчора я мав продуктивну розмову з президентом Трампом. З самого початку Україна виступала за те, що ми зараз обговорюємо - припинення атак на енергетику та інфраструктуру і припинення вогню на морі. І ми продовжуємо підтримувати ці зусилля. Наші команди також працюватимуть над досягненням безумовного, повного припинення вогню на суші. Будь ласка, підтримайте це", - сказав Зеленський, звертаючись до учасників засідання Європейської Ради у четвер.

Голова Української держави наголосив, що "Путін повинен припинити висувати непотрібні вимоги, які лише затягують війну, і повинен почати виконувати те, що він обіцяє світові".

"Вже могло б пройти більше тижня без вбивств, без ударів, без вогню - якби Путін не був єдиним, хто продовжує цю війну. Пропозиції, зроблені в Джидді 11 березня, все ще залишаються на столі. Ми повинні продовжувати тиснути на Росію, щоб вони стали реальністю", - зауважив Зеленський.

Теги: #припинення_вогню #суша #зеленський

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