Зеленський закликав Європу підтримати зусилля, спрямовані на повне припинення вогню на суші
Команди України та США будуть працювати над досягненням повного припинення вогню на суші, президент України Володимир Зеленський закликав Європу підтримати ці зусилля.
"Вчора я мав продуктивну розмову з президентом Трампом. З самого початку Україна виступала за те, що ми зараз обговорюємо - припинення атак на енергетику та інфраструктуру і припинення вогню на морі. І ми продовжуємо підтримувати ці зусилля. Наші команди також працюватимуть над досягненням безумовного, повного припинення вогню на суші. Будь ласка, підтримайте це", - сказав Зеленський, звертаючись до учасників засідання Європейської Ради у четвер.
Голова Української держави наголосив, що "Путін повинен припинити висувати непотрібні вимоги, які лише затягують війну, і повинен почати виконувати те, що він обіцяє світові".
"Вже могло б пройти більше тижня без вбивств, без ударів, без вогню - якби Путін не був єдиним, хто продовжує цю війну. Пропозиції, зроблені в Джидді 11 березня, все ще залишаються на столі. Ми повинні продовжувати тиснути на Росію, щоб вони стали реальністю", - зауважив Зеленський.