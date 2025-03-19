Інтерфакс-Україна

Події

21:14 19.03.2025

Із полону додому повернулися 6 військовослужбовців "Азову", ще 842 бійці бригади залишаються в російських тюрмах

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Із полону додому повернулися 6 військовослужбовців "Азову", ще 842 бійці бригади залишаються в російських тюрмах

Під час масштабного обміну полоненими між Україною та РФ в середу додому повернулися шість військовослужбовців 12 бригади спеціального призначення "Азов".

"В рамках сьогоднішнього обміну військовополоненими з полону було звільнено 175 військовослужбовців Сил оборони. Серед них – 6 азовців. Вони пройшли битву за Маріуполь і випробування ворожого полону. Після майже трьох років неволі наші побратими нарешті повертаються до своїх рідних і близьких", - повідомляє офіційний канал спецпризначенців у Телеграмі.

В "Азові" нагадали, що в цей час 842 бійці бригади досі залишаються у російських тюрмах і перебувають у надважких умовах.

"Ми сподіваємось на те, що відповідальні служби щодня роблять все можливе для повернення всіх азовців додому. 12-та бригада "Азов" щодня воює заради них на полі бою", - йдеться у дописі.

Як повідомлялося, у середу з російського полону вдалося визволити 175 українських захисників, ще 22 – повернулися додому завдяки заходам поза обмінами, серед них є важкопоранені, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Теги: #азовці #повернення

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