Київ компенсував містянам біля 90 млн грн за придбання незалежних джерел живлення – КМДА

Кияни отримали часткову компенсацію від міста на суму майже 90 млн грн за придбання незалежних джерел живлення, повідомляє Київська міська державна адміністрація у середу.

"Загалом протягом 2023-2024 років за програмою компенсації придбано 3 116 одиниць незалежних джерел живлення. Сума компенсації за два роки склала майже 90 млн грн. Закликаємо мешканців тих будинків, де критичною є потреба в незалежних джерелах живлення – сонячних електростанціях, генераторах, акумуляторах та іншому обладнанні – не зволікати і користуватись цим механізмом", - заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Посадовець зазначив, що у 2024 році будинкові громади Києва придбали майже 2,5 тисячі одиниць незалежних джерел живлення. Йдеться про генератори, батареї, інвертори та сонячні електростанції. Наразі в місті вже налічується близько 600 енергостійких житлових будинків, які, зокрема, повноцінно функціонують в умовах відключень електроенергії, зазначив Пантелеєв під час візиту до ОСББ "Сусіди. Чорновола, 20". В ОСББ функціонує сонячна електростанція (СЕС), що складається із сонячних панелей з потужністю 28,8 кВт, інвертора – 36 кВт та акумулятора – 76,8 кВт/год.

"В умовах відсутності електроенергії станція забезпечує роботу насосів водопостачання, теплопостачання, освітлення місць загального користування, системи контролю доступу та одного ліфта в кожній секції. Будинок має 25 поверхів, тому питання роботи ліфтів було вкрай важливим. Крім того, будинок почав споживати менше електроенергії від загальної мережі саме завдяки роботі СЕС, і влітку обсяги економії зростуть", – розповіла голова ОСББ Тетяна Костенко.

У 2025 році ОСББ планує провести реконструкцію індивідуального теплового пункту в межах міської програми співфінансування "70/30%".