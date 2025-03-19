Угорщина викреслює людей із санкційного списку в Європі – Зеленський

Угорщина викреслює людей із санкційного списку в Європі, також це роблять в США, Україна вірить, що президент США Дональд Трамп буде впроваджувати ще сильніше особисті санкції, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Мені здається, що на сьогодні ми повинні говорити не про кількість, а про якість - продовжувати санкційні пакети, але (говорити – ІФ-У) про якість продовження. Тому що є обхід санкцій, є список людей, які викреслюють із санкційного списку. Або викреслюють в Європі, це робить Угорщина, або викреслюють в США. Але зараз ми дуже віримо, що президент Трамп особисті санкції буде впроваджувати ще сильніше", - сказав Зеленський на зустрічі з викладачами та студентами фінських університетів.

Говорячи про санкції у банківський сфері, президент зауважив, що є банки, які обходять санкції та є країни та компанії, які допомагають обходити санкції.

"Якщо розмовляти про тіньовий флот, ми говоримо про сотні кораблів, які обходять санкції, тому що впроваджені санкції тільки в окремий перелік тіньового флота. Тому я б дуже хотів, і дуже вірю, що Америка продемонструє серйозні кроки щодо санкційної політики з точки зору якості, а не тільки кількості", - зауважив Зеленський.