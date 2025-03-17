Генштаб ЗСУ: підрозділи ЗСУ на Курщині до 16:00 відбили 4 атаки російських сил, 5 боїв продовжуються
Підрозділи Збройних сил України (ЗСУ) на території Курської області з початку доби та станом на 16:00 відбили чотири атаки російських військ, ще п'ять тривають дотепер, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
"Триває операція в Курській області. Українські воїни за сьогодні відбили чотири ворожі атаки, ще п’ять боєзіткнень тривають до цього часу", - йдеться у повідомленні Генштабу у телеграм у понеділок.
Повідомляється, що за цей часовий проміжок російська авіація завдала сім ударів по території Курської області, скинувши при цьому дев’ять КАБ. "Крім того, ворог здійснив 165 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів", - додають у Генштабі.
Загальна кількість бойових зіткнень на всій ліній фронту склала 98.