Інтерфакс-Україна

Події

16:59 17.03.2025

Генштаб ЗСУ: підрозділи ЗСУ на Курщині до 16:00 відбили 4 атаки російських сил, 5 боїв продовжуються

1 хв читати
Генштаб ЗСУ: підрозділи ЗСУ на Курщині до 16:00 відбили 4 атаки російських сил, 5 боїв продовжуються
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Підрозділи Збройних сил України (ЗСУ) на території Курської області з початку доби та станом на 16:00 відбили чотири атаки російських військ, ще п'ять тривають дотепер, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

"Триває операція в Курській області. Українські воїни за сьогодні відбили чотири ворожі атаки, ще п’ять боєзіткнень тривають до цього часу", - йдеться у повідомленні Генштабу у телеграм у понеділок.

Повідомляється, що за цей часовий проміжок російська авіація завдала сім ударів по території Курської області, скинувши при цьому дев’ять КАБ. "Крім того, ворог здійснив 165 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів", - додають у Генштабі.

Загальна кількість бойових зіткнень на всій ліній фронту склала 98.

Теги: #фронт #генштаб

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:24 17.03.2025
Генштаб ЗСУ: на всій лінії фронту станом на 16:00 зафіксовано 98 бойових зіткнень

Генштаб ЗСУ: на всій лінії фронту станом на 16:00 зафіксовано 98 бойових зіткнень

14:49 17.03.2025
Зеленський доручив начальнику Генштабу ЗСУ провести аудит актуальних потреб бойових бригад

Зеленський доручив начальнику Генштабу ЗСУ провести аудит актуальних потреб бойових бригад

08:20 17.03.2025
Окупанти завдали по України 81 авіаудар за добу, ще 11 - по Курській області - Генштаб

Окупанти завдали по України 81 авіаудар за добу, ще 11 - по Курській області - Генштаб

18:07 16.03.2025
Генштаб ЗСУ: Гнатова призначено з метою покращення якості управління військами

Генштаб ЗСУ: Гнатова призначено з метою покращення якості управління військами

16:35 16.03.2025
Генштаб ЗСУ: станом на 16:00 зафіксовано 64 бойових зіткнення, противник активний на покровському, куп'янському та курському напрямках

Генштаб ЗСУ: станом на 16:00 зафіксовано 64 бойових зіткнення, противник активний на покровському, куп'янському та курському напрямках

16:50 12.03.2025
Генштаб ЗСУ: від початку доби було 66 боєзіткнень, противник найбільш активно діє на покровському та торецькому напрямках

Генштаб ЗСУ: від початку доби було 66 боєзіткнень, противник найбільш активно діє на покровському та торецькому напрямках

17:17 11.03.2025
Від початку доби було 202 боєзіткнень, ворог найбільш активний на покровському, куп’янському напрямках та у Курській області – Генштаб ЗСУ

Від початку доби було 202 боєзіткнень, ворог найбільш активний на покровському, куп’янському напрямках та у Курській області – Генштаб ЗСУ

ВАЖЛИВЕ

Генштаб ЗСУ: на всій лінії фронту станом на 16:00 зафіксовано 98 бойових зіткнень

Зеленський доручив начальнику Генштабу ЗСУ провести аудит актуальних потреб бойових бригад

Умєров сфорумує команду для участі у зустріч військових представників у Лондоні - Зеленський

Укрдержархів планує реалізувати проєкт побудови підземного сховища на 1 тис. кв. м у 2025 р. - Хромов

Єврорада схвалила третій платіж Україні на суму майже EUR3,5 млрд в рамках Ukraine Facility

ОСТАННЄ

Макрон і прем'єр Канади в спільній заяві висунули вимоги до РФ про чіткі зобов’язання щодо України – ЗМІ

Цифрові рішення допомогли ДТЕК скоротити пошук у Європі обладнання для ремонтів після обстрілів – СЕО MODUS X

ВООЗ і Міндовкілля працюватимуть над методикою оцінки впливу екологічної шкоди на здоров'я людей

ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу військових злочинів РФ в Україні – ЗМІ

Суд закрив справу щодо нападу на журналістів "Схем" в Укрексімбанку - ЗМІ

Рада молодих вчених НАНУ призупинила повноваження голови у зв'язку з можливим плагіатом в її докторській дисертації

Мер македонського міста Кочани після пожежі в нічному клубі подав у відставку

В Києві розпочалося обговорення проєкту плану реалізації Стратегії розвитку міста до 2027 року

США пропонували Дамаску розглянути питання про переселення палестинців із Гази до Сирії - ЗМІ

Сибіга в Індії провів зустріч зі шведською колегою

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА