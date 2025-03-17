Загиблому пілоту F-16 Олексію Месю присвоєне звання Героя України посмертно

Українському льотчику Олексію Месю, який загинув пілотуючи літак F-16, присвоєне звання Героя України посмертно.

Указ №165/2025 опубліковано на сайті Офісу президента.

"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" МЕСЮ Олексію Сергійовичу – полковнику (посмертно)", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, український льотчик Олексій Месь, пілотуючи F-16, загинув 26 серпня 2024 року під час відбиття російського масованого удару. Він знищив три крилаті ракети та один ударний БпЛА. Офіційне повідомлення про загибель льотчика з'явилося 29 серпня.

Міністерство оборони України створило спеціальну комісію для з'ясування причин катастрофи F-16.