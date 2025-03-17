Інтерфакс-Україна

Події

10:56 17.03.2025

Загиблому пілоту F-16 Олексію Месю присвоєне звання Героя України посмертно

1 хв читати
Загиблому пілоту F-16 Олексію Месю присвоєне звання Героя України посмертно

Українському льотчику Олексію Месю, який загинув пілотуючи літак F-16, присвоєне звання Героя України посмертно.

Указ №165/2025 опубліковано на сайті Офісу президента.

"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" МЕСЮ Олексію Сергійовичу – полковнику (посмертно)", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, український льотчик Олексій Месь, пілотуючи F-16, загинув 26 серпня 2024 року під час відбиття російського масованого удару. Він знищив три крилаті ракети та один ударний БпЛА. Офіційне повідомлення про загибель льотчика з'явилося 29 серпня.

Міністерство оборони України створило спеціальну комісію для з'ясування причин катастрофи F-16.

Теги: #пілот #месь #герой_україни

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:32 03.01.2025
Зеленський присвоїв звання Герой України дев'ятьом військовослужбовцям - укази

Зеленський присвоїв звання Герой України дев'ятьом військовослужбовцям - укази

13:31 19.12.2024
Рада підтримала депутатський запит президенту про позбавлення Бойка звання "Герой України"

Рада підтримала депутатський запит президенту про позбавлення Бойка звання "Герой України"

19:24 01.11.2024
"Укрпошта" в грудні запустить у Києві пілотний проєкт кур'єрської доставки та доставки в поштомати

"Укрпошта" в грудні запустить у Києві пілотний проєкт кур'єрської доставки та доставки в поштомати

08:36 24.05.2024
Зеленський присвоїв звання Герой України загиблому матросу Павлу Малофеєнку

Зеленський присвоїв звання Герой України загиблому матросу Павлу Малофеєнку

18:12 19.02.2024
У ГУР підтвердили факт смерті російського пілота, який перегнав в Україну МІ-8 влітку 2023 р.

У ГУР підтвердили факт смерті російського пілота, який перегнав в Україну МІ-8 влітку 2023 р.

12:26 09.02.2024
Президент присвоїв Залужному, Буданову та Агеєву звання Герой України

Президент присвоїв Залужному, Буданову та Агеєву звання Герой України

16:04 03.02.2024
Зеленський вручив сертифікати на квартири Героям України та їхнім родинам

Зеленський вручив сертифікати на квартири Героям України та їхнім родинам

15:02 03.02.2024
У РФ розстріляли пілота Ту-95 - ГУР МО України

У РФ розстріляли пілота Ту-95 - ГУР МО України

16:20 13.11.2023
Зеленський присвоїв Джемілєву звання Герой України

Зеленський присвоїв Джемілєву звання Герой України

14:32 05.09.2023
Російський пілот розповів подробиці "перегону" в Україну вертольота Мі-8

Російський пілот розповів подробиці "перегону" в Україну вертольота Мі-8

ВАЖЛИВЕ

Укрдержархів планує реалізувати проєкт побудови підземного сховища на 1 тис. кв. м у 2025 р. - Хромов

Єврорада схвалила третій платіж Україні на суму майже EUR3,5 млрд в рамках Ukraine Facility

У майбутньому Україна може порушити питання повернення архівних документів, які РФ вивозила за імперських та радянських часів, - Мін'юст

Сибіга: Росія повинна відповісти чітким і безумовним «так» на пропозицію щодо тимчасового перемир’я

Мін'юст готовий ініціювати санкції щодо причетних до вилучення та знищення архівів на окупованих територіях

ОСТАННЄ

Укрдержархів планує реалізувати проєкт побудови підземного сховища на 1 тис. кв. м у 2025 р. - Хромов

До центрів рекрутингу звернулося понад 45 тис. осіб

Президент підписав закон про направлення підрозділів ЗСУ до інших держав під час війни

Єврорада схвалила третій платіж Україні на суму майже EUR3,5 млрд в рамках Ukraine Facility

У майбутньому Україна може порушити питання повернення архівних документів, які РФ вивозила за імперських та радянських часів, - Мін'юст

Трамп анулював помилування, які Байден зробив автопідписом

Дронова атака РФ на енергооб'єкти знеструмила низку споживачів у кількох областях – "Укренерго"

Сибіга: Росія повинна відповісти чітким і безумовним «так» на пропозицію щодо тимчасового перемир’я

Мін'юст готовий ініціювати санкції щодо причетних до вилучення та знищення архівів на окупованих територіях

Голова Укрдержархіву Хромов задекларував 2 млн грн доходів за 2024 рік

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА