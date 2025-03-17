Інтерфакс-Україна

Події

09:21 17.03.2025

За ніч збито 90 зі 174 ворожих БпЛА, 70 безпілотників-імітаторів локаційно втрачені

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За ніч збито 90 зі 174 ворожих БпЛА, 70 безпілотників-імітаторів локаційно втрачені
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Сили оборони України минулої ночі збили 90 ворожих БпЛА із 174, що атакували територію України, повідомила пресслужба Повітряних сил Збройних сил України.

"У ніч на 17 березня 2025 року (із 19:30 16 березня) противник атакував 174-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Шаталово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ", - йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ у Телеграмі у понеділок.

Повідомляється, що станом на 09:00 підтверджено збиття 90 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях..

70 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Внаслідок російської атаки постраждали Одещина, Харківщина, Дніпропетровщина, Кіровоградщина, Сумщина, Чернігівщина та Київщина.

Теги: #атака_бпла_рф

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