Об'єкт інфраструктури горить у Дніпрі внаслідок масованої атаки ворожих БпЛА – ОВА
Об'єкт інфраструктури горить у Дніпрі внаслідок масовної атаки ворожих дронів, повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в Телеграм.
"У Дніпрі горить обʼєкт інфраструктури. Також є пошкодження двох приватних будинків", - повідомив Лисак.
Пізніше він поточнив, що інформація про перебування людей під завалами не підтвердилася.
Джерело: https://t.me/dnipropetrovskaODA/20009
https://t.me/dnipropetrovskaODA/20010