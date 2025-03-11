Об'єкт інфраструктури горить у Дніпрі внаслідок масованої атаки ворожих БпЛА – ОВА

Об'єкт інфраструктури горить у Дніпрі внаслідок масовної атаки ворожих дронів, повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в Телеграм.

"У Дніпрі горить обʼєкт інфраструктури. Також є пошкодження двох приватних будинків", - повідомив Лисак.

Пізніше він поточнив, що інформація про перебування людей під завалами не підтвердилася.

Джерело: https://t.me/dnipropetrovskaODA/20009

https://t.me/dnipropetrovskaODA/20010