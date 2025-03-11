Заяву Маска про кібератаку на платформу X з України спростовують

Відповідальність за DDOS атаку на платформу X взяло на себе угрупування Dark Storm, повідомив мережевий крипто-футурист Ед Крассенстайн на платформі X.

За його словами угруповання Dark Storm на його запит визнало власну причетність до DDOS атаки на мережу Ілона Маска.

"Илон Маск, схоже, тицяє пальцем в жителів України, звинувачуючи їх в сьогоднішній DDOS атаці на X. Відповідальність за атаку прямо взяли на себе Dark Storm. Вони буквально сказали мені, що зробили це. Вони не в Україні", - написав Крассенстайн на X.

Як повідомлялося, Ілон Маск заявив про начебто причетність України до кібератаки на його соцмережу X у понеділок.

Джерело: https://x.com/EdKrassen/status/1899197695224647753