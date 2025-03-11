Події

02:41 11.03.2025

Заяву Маска про кібератаку на платформу X з України спростовують

1 хв читати

Відповідальність за DDOS атаку на платформу X взяло на себе угрупування Dark Storm, повідомив мережевий крипто-футурист Ед Крассенстайн на платформі X.

За його словами угруповання Dark Storm на його запит визнало власну причетність до DDOS атаки на мережу Ілона Маска.

"Илон Маск, схоже, тицяє пальцем в жителів України, звинувачуючи їх в сьогоднішній DDOS атаці на X. Відповідальність за атаку прямо взяли на себе Dark Storm. Вони буквально сказали мені, що зробили це. Вони не в Україні", - написав Крассенстайн на X.

Як повідомлялося, Ілон Маск заявив про начебто причетність України до кібератаки на його соцмережу X у понеділок.

Джерело: https://x.com/EdKrassen/status/1899197695224647753

Теги: #спростування #кібератака #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

02:54 11.03.2025
Посланець Трампа планує відвідати Москву – ЗМІ

Посланець Трампа планує відвідати Москву – ЗМІ

02:16 11.03.2025
Держсекретар США прибув до Саудівської Аравії на переговори з Україною

Держсекретар США прибув до Саудівської Аравії на переговори з Україною

01:51 11.03.2025
Держсекретар США прибув до Саудівської Аравії на переговори з Україною

Держсекретар США прибув до Саудівської Аравії на переговори з Україною

00:38 11.03.2025
Маск обвинувачує Україну у причетності до кібератаки на його соцмережу X

Маск обвинувачує Україну у причетності до кібератаки на його соцмережу X

20:17 10.03.2025
Маск заявив про масштабну кібератаку на соцмережу Х

Маск заявив про масштабну кібератаку на соцмережу Х

19:47 10.03.2025
Ламмі обговорив з Рубіо і Сибігою перспективи мирного процесу в Україні

Ламмі обговорив з Рубіо і Сибігою перспективи мирного процесу в Україні

09:44 10.03.2025
США окремо зустрінуться в Саудівській Аравії з делегаціями України та РФ – ЗМІ

США окремо зустрінуться в Саудівській Аравії з делегаціями України та РФ – ЗМІ

18:18 09.03.2025
Рубіо про реакцію Сікорського щодо Starlink: Ніхто не погрожував відключити Україну

Рубіо про реакцію Сікорського щодо Starlink: Ніхто не погрожував відключити Україну

17:51 06.03.2025
У Білому домі спростували інформацію про начебто скасування легального статусу 240 тис. біженців з України

У Білому домі спростували інформацію про начебто скасування легального статусу 240 тис. біженців з України

14:51 06.03.2025
“Євросолідарність” таємних переговорів із західними союзниками не проводить - нардеп

“Євросолідарність” таємних переговорів із західними союзниками не проводить - нардеп

ВАЖЛИВЕ

ЗСУ завдали ударів по низці стратегічних об’єктів агресора - Генштаб

Президентський борт приземлився у Саудівській Аравії

Сирський: Наразі загрози оточення наших підрозділів в Курській області немає

Офіційно скасовано 83% програм USAID – Держдеп

Сирський: У лютому українські дрони уразили та знищили цілей противника на 22% більше порівняно із січнем

ОСТАННЄ

Президент повертається після візиту в Саудівську Аравію, а українська делегація залишається для переговорів з представниками США

Зеленський повертається в Україну після візиту до Саудівської Аравії

Президент України Володимир Зеленський завершив візит до Саудівської Аравії та повертається в Україну, повідомив його радник Дмитро Литвин журналістам

Будь-яка мирна угода означатиме для Укаїни територіальні поступки - Рубіо

Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 352 одиниці живої сили - Генштаб

З початку доби Сили оборони відбили 126 ворожих атак - Генштаб

РФ почала поширювати серед повстанців у Сирії сепаратистські методички про "захист російського населення" - джерела в ГУР

Очільник Київської МВА вимагає звільнити міських чиновників-фігурантів розслідування земельної корупції

Сибіга обговорив з британським колегою шляхи до миру та довгострокову безпеку України

Застосовано запобіжний захід ще до одного підозрюваного у справі про розкрадання коштів при створенні системи "ДЗВІН"

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА