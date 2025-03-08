Події

13:52 08.03.2025

Більше половини 55% серед працівників НКЕК – жінки

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Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК) повідомили, що більше половини її працівників (55%) або 115 з 208 жінки.

Як ідеться в повідомленні НКЕК в суботу, з 20 самостійних підрозділів НКЕК (55%) 11 очолюють жінки.

Серед військовозобов'язаних працівників комісії шість – жінки, дві з них мають офіцерські звання, повідомила комісія в привітанні з Міжнародним жіночим днем.

Теги: #нкек #жінки

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