Більше половини 55% серед працівників НКЕК – жінки

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК) повідомили, що більше половини її працівників (55%) або 115 з 208 жінки.

Як ідеться в повідомленні НКЕК в суботу, з 20 самостійних підрозділів НКЕК (55%) 11 очолюють жінки.

Серед військовозобов'язаних працівників комісії шість – жінки, дві з них мають офіцерські звання, повідомила комісія в привітанні з Міжнародним жіночим днем.