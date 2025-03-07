Зеленський відвідає ПАР у квітні – ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський відвідає 10 квітня Південно-Африканську Республіку та проведе переговори з президентом ПАР Сирілом Рамафосою, повідомляє Bloomberg.

"Цей візит є продовженням поточних зустрічей президента Рамафоси з президентом Путіним і президентом Зеленським щодо інклюзивного мирного процесу, який забезпечить шлях до миру між Росією та Україною", - сказав речник президента ПАР Вінсент Магвенья.

Як пише видання, Південна Африка зайняла позаблокову позицію щодо конфлікту між Росією та Україною, та Рамафоса раніше просував цю позицію як засіб, що допоможе покласти край війні. Ініціатива шести африканських країн на чолі з Рамафосою два роки тому, спрямована на припинення конфлікту, не принесла жодних результатів.