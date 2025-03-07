Окупанти вночі обстріляли Слов’янськ: поранено 6 людей, серед них - двоє дітей

Внаслідок ворожого обстрілу Слов’янська (Донецька обл.) поранено 6 містян, серед яких двоє дітей, повідомив Офіс генерального прокурора.

«6 березня 2025 року, о 22:25, окупанти нанесли авіаудар по Слов’янську. Попередньо, проти цивільного населення ворог використав «ФАБ-250» з УМПК. Засіб ураження поцілив по приватному сектору», - йдеться у повідомленні в п’ятницю.

За інформацією Офісу генпрокурора, тілесні ушкодження зазнали подружня пара та їх 4-річна донька. Також постраждали 30-річна матір з 3-річною дівчинкою. Крім того, поранено ще одного пенсіонера. У потерпілих діагностовано мінно-вибухові травми, контузії, й осколкове поранення. Їх доставлено до лікарні. На момент атаки громадяни перебували у своїх оселях.

У місті пошкоджено 28 приватних будинків і 5 легкових автомобілів.

За процесуального керівництва Слов’янської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).