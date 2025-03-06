Події

07:51 06.03.2025

Уже троє загиблих і 31 поранений внаслідок ракетної атаки по Кривому Рогу

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Уже троє загиблих і 31 поранений внаслідок ракетної атаки по Кривому Рогу

Троє людей загинули і 31, в тому числі – дитина, отримали поранення внаслідок влучання ворожої балістичної ракети в готель в Кривому Розі в середу, повідомляє керівник МВА Олександр Вілкул у Телеграм.

"У перші години з-під завалів вдалося врятувати 18 людей. Пожежа була згашена. Пошуково-рятувальна операція триває. Поранення отримали 31 особа, у тому числі 13-річна дівчинка. Наразі у лікарнях перебувають 28 осіб, з них 3 у вкрай важкому стані, 11 у важкому стані. Лікарі борються за їхнє життя і надають всю необхідну допомогу", - написав Вілкул.

За попередньою інформацією, крім готелю пошкоджено 14 багатоквартирних будинків, 2 школи, 2 дитсадки, заклад культури, пошта, об'єкти бізнесу.

Триває ліквідація наслідків удару. На ранок вдалося відновити рух тролейбусів.

 

 

 

Теги: #наслідки #кривий_ріг #атака

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