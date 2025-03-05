Пожежники загасили тліючі вогні на НБК ЧАЕС після удару "Шахеда" – МАГАТЕ

Українські пожежники нарешті загасили тліючі вогні у Новому безпечному конфайнменті (НБК) після того, як вранці 14 лютого безпілотний літальний апарат (БПЛА) влучив в нього на Чорнобильській АЕС, повідомляє Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) в середу ввечері.

"На Чорнобильській АЕС пожежники успішно ліквідували пожежу на даху НБК. Групу МАГАТЕ на місці повідомили, що за останні два дні тліючих пожеж не було виявлено. На місці продовжують використовувати тепловізори та дрони для спостереження за конструкцією", – зазначається в інформації.

Згідно з нею, як регулярний радіаційний моніторинг ЧАЕС, так і незалежний моніторинг команди МАГАТЕ показав, що не було жодного підвищення нормального діапазону рівнів радіації, виміряного на місці, або будь-яких відхилень від норми.

Команда МАГАТЕ на ЧАЕС також повідомила про численні повітряні нальоти протягом минулого тижня.

Групи МАГАТЕ на діючих АЕС України – Хмельницькій, Рівненській та Південноукраїнській – продовжували моніторинг ситуації з ядерною безпекою та захищеністю на цих майданчиках. Команди повідомляють, що більшість днів чують сигнали про повітряний наліт, а в понеділок команда Хмельницької АЕС була змушена ховатися на майданчику. Минулими вихідними один реакторний блок цієї ж станції почали планово зупиняти для перезавантаження та технічного обслуговування, йдеться у повідомленні агентства.

Згідно з ним, минулого тижня група експертів МАГАТЕ також здійснила черговий раунд візитів до семи електричних підстанцій, визначених як критичні для ядерної безпеки в Україні. Як і під час попередніх візитів минулого року, команда спостерігала за поточним станом підстанцій і збирала відповідну інформацію, щоб оцінити будь-які потенційні наслідки атак за останні місяці для безпечної експлуатації ядерних установок України та визначити будь-яку подальшу технічну допомогу, яку може надати МАГАТЕ.