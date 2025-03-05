Кошта про спецсаміт ЄС: настав час перетворити наші принципи в реальні дії, щоб гарантувати мир Україні

Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявляє, що позачергове засідання Європейської ради буде про те, щоб перетворити принципи Європейського союзу в реальні дії, щоб гарантувати мир та безпеку Україні та Європі.

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х передодні спеціального засідання Європейської ради, яка пройде у четвер в Брюсселі.

«Настав час перетворити наші принципи на реальні дії. Ми можемо гарантувати мир і безпеку в Україні та Європі, лише будучи сильними, і тому ЄС докладає найбільших оборонних зусиль за всю історію. Саме про це йдеться в завтрашньому Спеціальному засіданні Європейської ради», - написав Кошта.

Джерело: https://x.com/eucopresident/status/1897381741658300667