Події

22:58 05.03.2025

Кошта про спецсаміт ЄС: настав час перетворити наші принципи в реальні дії, щоб гарантувати мир Україні

1 хв читати

Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявляє, що позачергове засідання Європейської ради буде про те, щоб перетворити принципи Європейського союзу в реальні дії, щоб гарантувати мир та безпеку Україні та Європі.

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х передодні спеціального засідання Європейської ради, яка пройде у четвер в Брюсселі.

«Настав час перетворити наші принципи на реальні дії. Ми можемо гарантувати мир і безпеку в Україні та Європі, лише будучи сильними, і тому ЄС докладає найбільших оборонних зусиль за всю історію. Саме про це йдеться в завтрашньому Спеціальному засіданні Європейської ради», - написав Кошта.

Джерело: https://x.com/eucopresident/status/1897381741658300667

Теги: #кошта #спецсаміт #єс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:22 05.03.2025
Україна готується до завтрашнього саміту ЄС в Брюсселі - Зеленський

Україна готується до завтрашнього саміту ЄС в Брюсселі - Зеленський

17:57 05.03.2025
ЄС не планує оголошувати конкретні пакети допомоги для України після саміту в четвер – ЗМІ

ЄС не планує оголошувати конкретні пакети допомоги для України після саміту в четвер – ЗМІ

17:47 05.03.2025
Німеччина закликає ЄС пом'якшити бюджетні правила, щоб наростити оборонні фонди, - ЗМІ

Німеччина закликає ЄС пом'якшити бюджетні правила, щоб наростити оборонні фонди, - ЗМІ

15:10 05.03.2025
Лідери ЄС можуть обговорити призначення спецпредставника на переговори про мир в Україні

Лідери ЄС можуть обговорити призначення спецпредставника на переговори про мир в Україні

13:09 05.03.2025
В ЄС ще не знають, чи буде Зеленський особисто присутнім на спецзасіданні Євроради з питань оборони України та Європи

В ЄС ще не знають, чи буде Зеленський особисто присутнім на спецзасіданні Євроради з питань оборони України та Європи

00:28 05.03.2025
Міністри закордонних справ "великої п'ятірки" ЄС обговорили призупинення допомоги США Україні – МЗС Польщі

Міністри закордонних справ "великої п'ятірки" ЄС обговорили призупинення допомоги США Україні – МЗС Польщі

13:51 04.03.2025
Обсяг торгівлі між Євросоюзом і Китаєм у 2024 році скоротився

Обсяг торгівлі між Євросоюзом і Китаєм у 2024 році скоротився

10:57 04.03.2025
План "Переозброїти Європу" дозволить мобілізувати близько EUR800 млрд на оборону Європи та посилить підтримку України

План "Переозброїти Європу" дозволить мобілізувати близько EUR800 млрд на оборону Європи та посилить підтримку України

19:10 03.03.2025
Фіцо погрожує заблокувати саміт ЄС через припинення Україною транзиту газу до Європи

Фіцо погрожує заблокувати саміт ЄС через припинення Україною транзиту газу до Європи

14:35 03.03.2025
Фон дер Ляєн у вівторок листом ознайомить лідерів ЄС з планом "Переозброїти Європу": міцний мир будується на силі

Фон дер Ляєн у вівторок листом ознайомить лідерів ЄС з планом "Переозброїти Європу": міцний мир будується на силі

ВАЖЛИВЕ

Макрон: Хочу вірити, що США залишаться на нашому боці, але ми повинні бути готові, якщо це не так

Макрон розпочне дебати щодо розширення ядерної парасольки Франції на європейських союзників

Макрон: Мир в Україні не може бути досягнутий за будь-яку ціну, не може бути капітуляцією України

Наступного тижня Франція збере начальників генштабів країн, готових гарантувати майбутній мир в Україні — Макрон

Росія стала загрозою для Франції і Європи зараз і на довгі роки наперед - Макрон

ОСТАННЄ

Пожежники загасили тліючі вогні на НБК ЧАЕС після удару "Шахеда" – МАГАТЕ

Двоє загиблих і семеро постраждалих внаслідок ракетної атаки по Кривому Рогу – ДСНС

Одна людина загинула і троє постраждали внаслідок ракетної атаки по Кривому Рогу – ОВА

Сибіга провів телефонні розмови з румунським та шведською колегами

Цивільну інфраструктуру пошкоджено внаслідок ворожої ракетної атаки по Кривому Рогу – ОВА

Макрон: Хочу вірити, що США залишаться на нашому боці, але ми повинні бути готові, якщо це не так

Макрон розпочне дебати щодо розширення ядерної парасольки Франції на європейських союзників

Макрон: Сьогодні ми більше не можемо вірити Росії на слово

Макрон: Мир в Україні не може бути досягнутий за будь-яку ціну, не може бути капітуляцією України

Макрон: Російська загроза існує не лише в Україні, вона впливає на країни Європи, впливає на нас з вами

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА