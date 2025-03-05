Події

18:51 05.03.2025

Суд визнав незаконним виділення Мархалівського лісу під військовий меморіальний цвинтар - КЕКЦ

2 хв читати
Суд визнав незаконним виділення Мархалівського лісу під військовий меморіальний цвинтар - КЕКЦ
Фото: https://www.facebook.com/kekz.ua

Київський окружний адміністративний суд визнав незаконним виділення Мархалівського лісу під військовий меморіальний цвинтар, повідомив директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко.

"Сьогодні, 5 березня 2025 р. захисники Мархалівського лісу виграли ще один суд на його захист. Рішенням Київського окружного адміністративного суду (суддя Парненко В.С.) визнано незаконним розпорядження Київської обласної військової адміністрації № 275 від 14.03.2024р. про виділення території Мархалівського лісу під військовий меморіальний цвинтар", - написав він у фейсбук у середу.

"Таким чином суд повністю підтримав позов наших колег з НГО "Мархалівка. Підтримка", - зазначив він.

Борейко нагадав, що це вже третій суд, який виграли захисники Мархалівського лісу. За його словами, 16 січня 2025 року колегія суддів Шостого апеляційного адміністративного суду за позовом КЕКЦ визнала рішення Київського окружного адміністративного суду у резуляційній частині дійсним, тобто апеляційний суд підтвердив, що протиправною та нечинною є постанова Кабінету міністрів України від 1 березня 2024 р. № 225.

"Хочу відзначити, що розпорядження КОВА та постанова Кабміну грубо порушують не лише низку Законів України, а саме-Закон України "Про природно-заповідний фонд України», та Закон України « Про оцінку впливу на довкілля", а також міжнародну Бернську конвенцію, ратифіковану Україною", - наголосив Борейко.

"Вважаю, що за підготовку незаконного рішення КОВА та постанови Кабміну про вибір майданчика під військовий цвинтар повинно нести відповідальність Мінветеранів, яке вже вчетверте б’є у штангу з вибором місця під військове кладовище, а також колишній міністр захисту довкілля та природних ресурсів (квітень 2022 року – вересень 2024 року) Руслан Стрілець, який ввів в оману Кабмін України", - наголосив Борейко.

Теги: #мархалівський_ліс #кекц

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:35 29.01.2025
Київські парки зменшилися на 800 га за 10 років – КЕКЦ

Київські парки зменшилися на 800 га за 10 років – КЕКЦ

18:26 16.01.2025
КЕКЦ заявив про виграний другий суд за апеляцією проти Кабміну на захист Мархалівського лісу, де планували будувати військове кладовищ

КЕКЦ заявив про виграний другий суд за апеляцією проти Кабміну на захист Мархалівського лісу, де планували будувати військове кладовищ

18:49 06.01.2025
Київський еколого-культурний центр про результати всеукраїнської кампанії КЕКЦ "Йдемо до Європи – будуємо заповідність" за 2024 рік

Київський еколого-культурний центр про результати всеукраїнської кампанії КЕКЦ "Йдемо до Європи – будуємо заповідність" за 2024 рік

14:38 17.12.2024
КЕКЦ закликає громадськість звернути увагу на судовий процес проти Київради

КЕКЦ закликає громадськість звернути увагу на судовий процес проти Київради

10:39 30.09.2024
КЕКЦ виграв суд проти Кабміну на захист Мархалівського лісу, де почали будувати військове кладовище

КЕКЦ виграв суд проти Кабміну на захист Мархалівського лісу, де почали будувати військове кладовище

18:15 26.09.2024
КЕКЦ виграв суд проти Кабміну на захист Мархалівського лісу, де почали будувати військове кладовище

КЕКЦ виграв суд проти Кабміну на захист Мархалівського лісу, де почали будувати військове кладовище

17:07 17.09.2024
Суд визнав незаконним виділення землі під розважальний центр на озері Вирлиця в Києві - КЕКЦ

Суд визнав незаконним виділення землі під розважальний центр на озері Вирлиця в Києві - КЕКЦ

15:15 29.07.2024
На Оболонському острові в Києві знищено заповідну природу, прокуратура відкрила провадження - КЕКЦ

На Оболонському острові в Києві знищено заповідну природу, прокуратура відкрила провадження - КЕКЦ

ВАЖЛИВЕ

Україна готується до завтрашнього саміту ЄС в Брюсселі - Зеленський

Зеленський повідомив про підготовку домовленостей для збільшення українського виробництва зброї

Волц про призупинку обміну розвідданими з Україною: переглядаємо все, що стосується наших відносин у сфері безпеки

Зеленський анонсував прем'єру Словенії підготовку плану кроків до миру в Україні найближчими тижнями

США можуть відновити допомогу Україні, якщо будуть вжиті заходи для зміцнення довіри – Волц

ОСТАННЄ

Голови Фінмону, ДПС та в.о. голови БЕБ підписали меморандум про співпрацю

Зеленський закликав Пенсійний фонд допомагати пенсіонерам у разі виникнення питання щодо доплат

Україна готується до завтрашнього саміту ЄС в Брюсселі - Зеленський

Зеленський повідомив про підготовку домовленостей для збільшення українського виробництва зброї

В суд спрямована справа шахраїв з Харкова, які ошукали громадян Латвії майже на 11 млн грн

Єрмак та Волц домовились про зустріч переговорних команд найближчим часом

Україна поступово повертається до переговорного процесу зі США – нардеп Клименко

Жителька Херсону дістала поранень внаслідок російського обстрілу – Офіс генпрокурора

Основний період реєстрації на НМТ-2025 розпочнеться 6 березня - УЦОЯО

Волц про призупинку обміну розвідданими з Україною: переглядаємо все, що стосується наших відносин у сфері безпеки

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА