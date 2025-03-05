Суд визнав незаконним виділення Мархалівського лісу під військовий меморіальний цвинтар - КЕКЦ

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Київський окружний адміністративний суд визнав незаконним виділення Мархалівського лісу під військовий меморіальний цвинтар, повідомив директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко.

"Сьогодні, 5 березня 2025 р. захисники Мархалівського лісу виграли ще один суд на його захист. Рішенням Київського окружного адміністративного суду (суддя Парненко В.С.) визнано незаконним розпорядження Київської обласної військової адміністрації № 275 від 14.03.2024р. про виділення території Мархалівського лісу під військовий меморіальний цвинтар", - написав він у фейсбук у середу.

"Таким чином суд повністю підтримав позов наших колег з НГО "Мархалівка. Підтримка", - зазначив він.

Борейко нагадав, що це вже третій суд, який виграли захисники Мархалівського лісу. За його словами, 16 січня 2025 року колегія суддів Шостого апеляційного адміністративного суду за позовом КЕКЦ визнала рішення Київського окружного адміністративного суду у резуляційній частині дійсним, тобто апеляційний суд підтвердив, що протиправною та нечинною є постанова Кабінету міністрів України від 1 березня 2024 р. № 225.

"Хочу відзначити, що розпорядження КОВА та постанова Кабміну грубо порушують не лише низку Законів України, а саме-Закон України "Про природно-заповідний фонд України», та Закон України « Про оцінку впливу на довкілля", а також міжнародну Бернську конвенцію, ратифіковану Україною", - наголосив Борейко.

"Вважаю, що за підготовку незаконного рішення КОВА та постанови Кабміну про вибір майданчика під військовий цвинтар повинно нести відповідальність Мінветеранів, яке вже вчетверте б’є у штангу з вибором місця під військове кладовище, а також колишній міністр захисту довкілля та природних ресурсів (квітень 2022 року – вересень 2024 року) Руслан Стрілець, який ввів в оману Кабмін України", - наголосив Борейко.