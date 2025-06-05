Суд заборонив здійснювати поховання у Мархалівському лісі до завершення будівництва - ухвала

Фото: КЕКЦ

Києво-Святошинський районний суд Київської області за позовом громадської організації "Мархалівка. Підтримка" заборонив державній установі "Національне військове меморіальне кладовище" (НВМК) проводити вирубку лісу та здійснювати поховання у Мархалівському лісі на території Гатненської громади під Києвом до завершення споруждення всіх об'єктів меморіалу.

"Заяву задовольнити частково. Заборонити Державній установі "Національному військовому меморіальному кладовищу": вирубку лісу без спеціального дозволу на… земельних ділянках, що відносить до природоохоронної території Смарагдової мережі в межах Гатненської сільської територіальної громади Фастівського району Київської області; проведення поховань на земельних ділянках… до виконання робіт, передбачених проєктом, і прийняття закінченого будівництва", - йдеться в ухвалі суду від 28 травня, скан-копію якого опублікувала у Facebook в четвер громадська організація "Київський еколого-культурний центр" (КЕКЦ).

Згідно з текстом, ухвала підлягає негайному виконанню з дня її постановлення і може бути оскаржена протягом 15 днів шляхом подачі апеляційної скарги, але в такому разі це не припиняє її виконання. Вона також може бути пред'явлена до виконання протягом трьох років з дня її постановлення.

У КЕКЦ вважають, що "на цьому у суперечці екологів та мешканців Мархалівки з чиновниками Мінветеранів поставлено крапку" та переконані, що тепер військовий цвинтар у Мархалівському лісі споруджувати буде неможливо і чиновникам Мінветеранів "уже вчетверте доведеться шукати нове місце під військовий цвинтар".

"Крім цього суду КЕКЦ та ГО "Мархалівка. Підтримка" подали ще 5 різних позовів у різні суди проти Кабміну України, Київської обласної державної адміністрації, Фастівської райадміністрації, дирекції військового кладовища за грубі порушення законів України та міжнародних договорів", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України у жовтні 2022 року схвалив створення Міністерством ветеранів ДП "Національне військове меморіальне кладовище". У серпні 2023 року Кабмін схвалив реалізацію до серпня 2025 року проєкту НВМК у Гатненській громаді поблизу Києва. Пізніше в Мінветеранів повідомили про плани розпочати будівництво НВМК наприкінці листопада й увести в експлуатацію його першу чергу до кінця року. 27 березня 2023 року в. о. міністра у справах ветеранів Олександр Порхун заявив, що перші поховання на НВМК можуть розпочатися вже наприкінці літа - на початку осені 2024 року, а повністю побудувати весь комплекс планують до 2027 року.

Проте у 2024 році у КЕКЦ заявили, що нещодавно проведена незалежна геологічна експертиза засвідчила надто високий рівень ґрунтових вод у місці, де планується побудувати НВМК біля сіл Мархалівка та Іванковичі Гатненської територіальної громади поблизу Києва, зокрема, у 8 з 10 свердловин рівень ґрунтових вод мав відмітку понад 2 метри, а у деяких 80 см, і відповідно до державних санітарних правил і норм у такому місці здійснювати поховання заборонено. Також повідомлялося, що восени 2023 року на замовлення НВМК проводили експертизу і в 33 із 60 свердловин рівень ґрунтових вод був таким, що ділянки було визнано "підтопленими" та "потенційно підтопленими". У зв'язку з цим в КЕКЦ виступили за зупинення будівництва НВМК на цій території, щоб "підшукати дійсно достойне, підходяще місце, де можна буде здійснювати поховання загиблих у російсько-українській війні".

Проте 9 вересня 2024 року заступник міністра у справах ветеранів України Фархад Фархадов повідомив, що будівельні роботи зі зведення першої черги НВМК уже тривають, "щоб восени почати перші поховання", а директор НВМК Ярослав Пронюткін заявив, що "десь на листопад місяць мають початися перші поховання, потім уже будемо будувати адмінбудівлю, господарські будівлі до кінця 2025 року".

Київський окружний адміністративний суд 25 вересня 2024 року визнав нечинною постанову Кабінету міністрів України, на підставі якої розпочалося масове вирубування Мархалівського лісу для облаштування НВМК. У січні 2025 року колегія суддів Шостого апеляційного адміністративного суду підтвердила це рішення Київського окружного адмінсуду.

У травні Бюро Бернської конвенції з Ради Європи виступило різко проти виділення Мархалівського лісу під військовий меморіальний цвинтар, про що було повідомлена влада України. Бюро вважає, що невелика частка земель, фактично відведена під кладовище, не може виправдати знищення охоронюваних середовищ існування або відсутність обов’язкової оцінки впливу на довкілля, і запросило владу України визначити альтернативні ділянки за межами Смарагдової мережі та провести оцінку впливу на види, які можуть постраждати від створення кладовища.