Події

14:04 04.03.2025

СБУ заочно повідомила про підозру російському актору Охлобистіну

1 хв читати
СБУ заочно повідомила про підозру російському актору Охлобистіну

Служба безпеки зібрала доказову базу на російського актора-пропагандиста Івана Охлобистіна, який агітує за війну РФ проти України.

"За даними слідства, у вересні 2022 року він став хедлайнером концерту-мітингу на червоній площі в москві, який відбувся з нагоди фейкового приєднання тимчасово окупованих територій України до складу росії. Тоді Охлобистін прямо зі сцени закликав до продовження збройної агресії рф, вбивства українців та захоплення нових регіонів нашої держави", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі СБУ у вівторок.

Крім того, СБУ задокументувала й інші виступи фігуранта, де він агітував до поширення кремлівського режиму по всій території України.

"За публічну підтримку рашизму, зокрема воєнних злочинів окупаційних угруповань рф, кремль регулярно відзначає фігуранта різними нагородами, як ідейного пропагандиста", - зазначається в повідомленні.

Ініційована Службою безпеки лінгвістична експертиза підтвердила факти підривної діяльності зловмисника на користь країни-агресора.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Охлобистіну про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); ст. 436 (пропаганда війни); ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Оскільки фігурант переховується на території Росії, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти України.

 

Теги: #охлобистін #сбу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:27 03.03.2025
На вихідних правоохоронці запобігли 4 терактам і диверсіям, що мали відбутися на замовлення РФ

На вихідних правоохоронці запобігли 4 терактам і диверсіям, що мали відбутися на замовлення РФ

13:53 28.02.2025
СБУ заочно повідомила про підозру комбригу РФ, який наказав атакувати українських бійців на Донеччині хімічною зброєю

СБУ заочно повідомила про підозру комбригу РФ, який наказав атакувати українських бійців на Донеччині хімічною зброєю

10:18 28.02.2025
СБУ затримала коригувальників, які наводили ворожі ракети на аеродроми та ППО

СБУ затримала коригувальників, які наводили ворожі ракети на аеродроми та ППО

13:19 27.02.2025
СБУ заочно повідомила про підозру гендиректору російської авіабудівної корпорації - постачальнику бойових літаків

СБУ заочно повідомила про підозру гендиректору російської авіабудівної корпорації - постачальнику бойових літаків

10:20 27.02.2025
Безробітний з Кіровоградщини намагався спалити електропідстанцію, що живить лікарню та військові частини

Безробітний з Кіровоградщини намагався спалити електропідстанцію, що живить лікарню та військові частини

17:12 09.12.2014
В Україні заборонено показ 71 фільму й серіалу за участю Охлобистіна - голова Нацради з телерадіо

В Україні заборонено показ 71 фільму й серіалу за участю Охлобистіна - голова Нацради з телерадіо

ВАЖЛИВЕ

Міністр оборони Данії про заморозку допомоги США Україні: ситуація дуже серйозна, Європа має робити набагато більше і швидше

Сили оборони завдали удару по низці нафтогазових об'єктів РФ – Генштаб ЗСУ

Україна у 2025р буде спроможна на 100% забезпечити потреби в артилерії власним виробництвом – прем’єр

Україна підтверджує готовність підписати угоду щодо мінералів з США і просить про гарантії безпеки – прем’єр

Україна не може обговорювати територіальні втрати - Шмигаль

ОСТАННЄ

Кількість держслужбовців за 3 роки війни скоротилася майже на 30% - Шмигаль

Мінрозвитку переходить на новий сайт

Залучення Америки та європейських партнерів є життєво важливим на шляху досягнення справжнього миру в Україні - Сибіга

Міністр оборони Данії про заморозку допомоги США Україні: ситуація дуже серйозна, Європа має робити набагато більше і швидше

Бета-тестування системи простежуваності підакцизних товарів "еАкциз" стартувало в Україні

Адміністрація Трампа чекає, що саме Україна буде залагоджувати конфлікт - Милованов

Частину проєктів, що фінансувалися через USAID, вже заміщено - Шмигаль

Припинення постачання зброї у короткострокової перспективі не позначиться на ситуації на фронті - Чернєв

Ситуація на окупованій вже 3 роки ЗАЕС залишається критично складною – Галущенко

Сили оборони завдали удару по низці нафтогазових об'єктів РФ – Генштаб ЗСУ

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА